Gatti sacrificato? La Juve ha fissato il prezzo e in Premier crescono gli ammiratori

Gli occhi della Premier League su Federico Gatti. Il centrale della Juventus e della Nazionale è tra coloro che potrebbero essere ceduti in estate dalla Signora per fare cassa. Denari utili per finanziare poi la campagna acquisti della Signora, che tra giugno e agosto intende rivisitare la propria rosa. Valutazione già fissata intorno ai 20-25 milioni di euro per il difensore di Rivoli, che ha già declinato le avance del Galatasaray nelle ultime settimane. Discorso diverso di fronte alle chiamate provenienti dal campionato più importante al mondo. Da Oltremanica, infatti, stanno emergendo sempre più estimatori per Gattone, come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi bianconeri il numero 4. Da mesi l’Everton è sulle tracce di Gatti, che ha attirato l’attenzione pure di alti club.