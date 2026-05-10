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Juve, Ferrara racconta la Champions 96. Prenotati per la serata del podcast di Tuttosport

Venerdì 15 maggio, nella solita location di Edit a Torino, ci sarà la puntata con Ciro Ferrara del podcast "L'Indimenticabile 96".
1 min
Juve, Ferrara racconta la Champions 96. Prenotati per la serata del podcast di Tuttosport
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TORINO - Siete pronti per il ciclone Ferrara? Il podcast che racconta la stagione della Juventus campione d'Europa 1996 arriva a uno dei personaggi più divertenti e coinvolgenti dell'intera rosa. Ferrara è stato uno dei leader più importanti, ma anche l'anima dello spogliatoio con le sue battute e i suoi mitici scherzi. Ferrara sarà da Edit in Piazza Teresa Noce 15/A a Torino, venerdì 15 maggio alle ore 20.30. L'ingresso è gratuito e basta prenotarsi qui.

Sul canale YouTube di Tuttosport potete trovare tutte le puntate precedenti con Ravanelli, Torricelli, Tacchinardi, Pessotto, Padovano, Peruzzi e Di Livio.

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