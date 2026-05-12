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Juve, nuova maglia ufficiale! Ritorno classico e nuova tecnologia. Tifosi in estasi: "Onoratela"

La reintroduzione del colletto e le finiture dorate di stemma e sponsor: tutti i dettagli della prima maglia per la prossima stagione
4 min
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Radici profonde, sguardo rivolto al futuro. Juventus e adidas hanno presentato ufficialmente il nuovo Kit Home per la stagione 2026/27, con la divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata. Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un'energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo.

Juve, i dettagli della nuova divisa home

Ciò che salta immediatamente all'occhio del tifoso bianconero - e non solo - è sicuramente un ritorno al passato, ovvero la reintroduzione sulla maglia della Juventus del classico colletto a polo, elemento di spicco che rimanda inevitabilmente alle storiche divise indossate dalle leggende della Vecchia Signora, donando eleganza alla maglia. Altra novità sulla nuova divisa dei bianconeri è rappresentata dalle sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club, il logo adidas performance e la numerazione dei giocatori. Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, - e calzettoni bianchi, per offire un look in campo inconfondibilmente bianconero.

Adidas e la nuova tecnologia CLIMACOOL+

La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfortlibertà di movimento. Grazie all'introduzione della nuova tecnologia adidas CLIMACOOL+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria durante tutta la durata della gara.

Juve, una maglia da Champions

Non sono mancati ovviamente i commenti dei tifosi bianconeri a seguito della presentazione ufficiale della maglia sul social da parte dellla Juventus. "Se non vinciamo lo scudo con questa meraviglia, vedete voi" o addirittua chi punta più in alto, affermando: "Con questa maglia ci sarebbe da vincere la Champions League e renderla immortale". C'è chi ricomincia a sognare pensando alla vittoria di un trofeo e chi addirittura sfrutta un po' di ironia per commentare la stagione attuale dei bianconeri - pienamente coinvolti nella corsa Champions - con toni tutt'altro che positivi: "Maglia meravigliosa, adesso facciamola indossare a giocatori con le p****" o ancora "La maglia della Juve l'abbiamo finalmente ritrovata, adesso servono dirigenza e squadra".

Non mancano infine coloro che credono fortemente alla qualificazione in Champions: "Bellissima, soprattutto con la toppa della Champions sulla manica" e chi semplicemente ne esalta la bellezza così: "Finalmente una maglia da Juve!""La più bella degli ultimi 10 anni" e"Una maglia degna di questo nome, che emozione".

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