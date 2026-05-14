Come sta Thuram, McKennie pronto a cambiare e Holm: Spalletti studia Juve-Fiorentina

Thuram, Spalletti ci spera

Con fortune alterne: buono l’approccio dell’olandese, che però nella gestione del pallone ha ancora ampi margini di miglioramento. C’è tanto da lavorare, ecco perché il recupero del francese è molto atteso: Spalletti confida di averlo contro la Fiorentina. O meglio, il tecnico bianconero spera di poterlo coinvolgere nella scelta della formazione iniziale, dopo averlo già fatto rifiatare in Salento. Tra oggi e domani la Juve capirà quale sia il livello di autonomia di Thuram, che spera in tutti i modi di poter dare una mano ai compagni in una fase molto delicata della stagione. Sì, per l’ex Nizza è normale che il pensiero di strappare il pass per i Mondiali condizioni rischi e pericoli da correre o meno. Ma il fratellino di Marcus non è ancora sicuro del posto, anzi è probabile che Deschamps lo valuti fino all’ultimo secondo utile prima di compilare la lista dei convocati che porterà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.