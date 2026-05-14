Come sta Thuram, McKennie pronto a cambiare e Holm: Spalletti studia Juve-Fiorentina

A prescindere da quando si giocherà, la Juve è pronta. Ha il morale moderatamente alto. Sì, moderatamente, perché Luciano Spalletti a questo punto del percorso non perdonerebbe mai ai suoi giocatori una sbandata. Un’uscita fuori pista. Sarebbe folle: per il valore di una rincorsa passata attraverso il gioco, per la terza posizione in classifica appena conquistata e perché, in fondo, mancano soltanto due curve alla fine del campionato. Pericolose, sì, ma pur sempre due soltanto: Fiorentina e Torino. Rivalità accesa da sempre, motivazione in più per le due avversarie per far male alla Juve nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.
Juve, rosa ampia con la Fiorentina
Fortunatamente per Spalletti, al netto degli infortuni di Cabal e Milik che sono da considerare ormai di vecchia data, la rosa a disposizione per affrontare la Fiorentina è ampia. Stanno più o meno tutti bene, pur con momenti di forma diversi. Verso la sfida coi viola, però, l’unico dubbio concreto riguarda le condizioni di Khéphren Thuram, che anche ieri si è allenato a parte dopo aver seguito lo stesso programma nella giornata di lunedì. Si porta dietro affaticamenti muscolari dal mese di aprile ed è ancora lontano dalla sua miglior versione, motivo che ha spinto Lucio a promuovere Teun Koopmeiners al suo posto nella sfida del Via del Mare contro il Lecce.
Thuram, Spalletti ci spera
Con fortune alterne: buono l’approccio dell’olandese, che però nella gestione del pallone ha ancora ampi margini di miglioramento. C’è tanto da lavorare, ecco perché il recupero del francese è molto atteso: Spalletti confida di averlo contro la Fiorentina. O meglio, il tecnico bianconero spera di poterlo coinvolgere nella scelta della formazione iniziale, dopo averlo già fatto rifiatare in Salento. Tra oggi e domani la Juve capirà quale sia il livello di autonomia di Thuram, che spera in tutti i modi di poter dare una mano ai compagni in una fase molto delicata della stagione. Sì, per l’ex Nizza è normale che il pensiero di strappare il pass per i Mondiali condizioni rischi e pericoli da correre o meno. Ma il fratellino di Marcus non è ancora sicuro del posto, anzi è probabile che Deschamps lo valuti fino all’ultimo secondo utile prima di compilare la lista dei convocati che porterà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Spalletti e le scelte di Juve-Fiorentina
Thuram spera, ma prima di tutto è la Juve a fare gli scongiuri per averlo contro la Fiorentina, anche soltanto per avere un’alternativa in più. Attenzione anche alle possibili varianti per sostituirlo: Spalletti sta ragionando pure su Weston McKennie, da schierare accanto a Manuel Locatelli in mezzo al campo. In questo caso, per la corsia di destra, avanzerebbe la candidatura di Emil Holm, che nei momenti cruciali in cui è stato chiamato in causa ha risposto presente: la firma sul successo di Bergamo contro l’Atalanta, tra i più preziosi per la scalata bianconera, ce l’ha messa anche lo svedese. Eccome. Da qui alla sfida contro la Fiorentina, dunque, tutti sull’attenti. Con allenamenti molto intensi e con tanto pallone: sfide continue per tutti, pur di non farsi divorare da una tensione che da qui al calcio d’inizio coi viola è inevitabilmente destinata a crescere.
A prescindere da quando si giocherà, la Juve è pronta. Ha il morale moderatamente alto. Sì, moderatamente, perché Luciano Spalletti a questo punto del percorso non perdonerebbe mai ai suoi giocatori una sbandata. Un’uscita fuori pista. Sarebbe folle: per il valore di una rincorsa passata attraverso il gioco, per la terza posizione in classifica appena conquistata e perché, in fondo, mancano soltanto due curve alla fine del campionato. Pericolose, sì, ma pur sempre due soltanto: Fiorentina e Torino. Rivalità accesa da sempre, motivazione in più per le due avversarie per far male alla Juve nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.
Juve, rosa ampia con la Fiorentina
Fortunatamente per Spalletti, al netto degli infortuni di Cabal e Milik che sono da considerare ormai di vecchia data, la rosa a disposizione per affrontare la Fiorentina è ampia. Stanno più o meno tutti bene, pur con momenti di forma diversi. Verso la sfida coi viola, però, l’unico dubbio concreto riguarda le condizioni di Khéphren Thuram, che anche ieri si è allenato a parte dopo aver seguito lo stesso programma nella giornata di lunedì. Si porta dietro affaticamenti muscolari dal mese di aprile ed è ancora lontano dalla sua miglior versione, motivo che ha spinto Lucio a promuovere Teun Koopmeiners al suo posto nella sfida del Via del Mare contro il Lecce.