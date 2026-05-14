Gino Cecchettin a Vinovo per il progetto tutela e benessere dei minori FIGC-SGS

Giovedì 14 maggio 2026, presso la Sala Conferenze dell’ Allianz Training Center di Vinovo , si è tenuto un incontro formativo dedicato al tema della violenza di genere , promosso dall’ Area Psicologica Juventus nell’ambito del Progetto Tutela e Benessere dei Minori FIGC-SGS .

Un’occasione di dialogo e riflessione che ha visto Gino Cecchettin, ospite e relatore dell’iniziativa e Presidente della Fondazione Giulia Cecchettin ETS, confrontarsi con gli allenatori e i membri degli staff tecnici del settore giovanile femminile e maschile del Club.

Cecchettin ha portato la propria testimonianza e il contributo della Fondazione, che attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi mira a promuovere un cambiamento sociale e culturale, creando un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato.

L’incontro si inserisce nel percorso formativo previsto annualmente dal Progetto Tutela e Benessere dei Minori FIGC-SGS, che promuove attività di educazione e sensibilizzazione su tematiche rilevanti per la crescita sana e consapevole di atleti e atlete, coinvolgendo anche collaboratori, volontari e famiglie. Per la stagione sportiva in corso, Juventus ha scelto di dedicare gli incontri formativi rivolti a dirigenti accompagnatori, allenatori, preparatori, medici e fisioterapisti al tema della violenza di genere, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo educativo del contesto sportivo e promuovere una cultura basata su rispetto, responsabilità e consapevolezza.

L’attività si è svolta in collaborazione con Fondazione Libellula, realtà impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, che dal 2022 collabora con Juventus per diffondere una cultura che non lasci spazio a violenza, discriminazioni o stereotipi, promuovendo i valori di parità, inclusione e libertà all’interno e al di fuori del contesto sportivo.

Juventus rinnova quindi il proprio impegno nel promuovere un ambiente sportivo fondato su attenzione alla persona, responsabilità educativa e tutela dei più giovani, confermando il ruolo del Club come attore attivo nella costruzione di una cultura del rispetto dentro e fuori dal campo.