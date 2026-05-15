Juventus, la nazionale di rugby torna all'Allianz: data della partita e comunicato ufficiale

La Nazionale Italiana Maschile di rugby tornerà in campo all’Allianz Stadium di Torino, al 'Luigi Ferraris' di Genova e al Bluenergy Stadium di Udine nel mese di novembre 2026, ricevendo i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica, l’Argentina e le Fiji nei tre incontri interni del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell’Emisfero Nord e dell’Emisfero Sud. Il XV di Gonzalo Quesada, che debutterà in luglio nelle gare esterne della prima edizione del Nations Championship contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, ritrova così per il terzo anno consecutivo gli impianti ed i pubblici che hanno ospitato con successo gli appuntamenti autunnali dell’Italia dal 2024. Lamaro e compagni affronteranno gli Springboks sudafricani sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino, già protagonisti della sfida del novembre 2025 nella casa della Juventus; una settimana più tardi, sabato 14 novembre, sarà l’Argentina a scendere in campo contro l’Italia in un derby latino che il “Ferraris” di Genova accoglie per la terza volta nella propria storia. Inedito, invece, per il Bluenergy Stadium, lo scontro diretto contro le Fiji, ultimo appuntamento prima delle Finali che, nel fine settimana del 27-29 novembre a Twickenham, determineranno i piazzamenti nell’edizione inaugurale del Nations Championship.
Il comunicato della Juventus"Un nuovo capitolo di sport internazionale sta per essere scritto nella nostra casa. Sabato 7 novembre 2026, l’Allianz Stadium tornerà a trasformarsi nel palcoscenico d’eccezione per il grande rugby, ospitando la sfida tra l’Italia e i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, il nostro impianto si conferma punto di riferimento per test-match di altissimo livello. Quello tra gli Azzurri di Gonzalo Quesada e gli Springboks sarà un importante incontro di "Nations Championship", competizione che mette di fronte alcune nazionali rugbistiche degli emisferi Nord e Sud. Per l’Italia, l'appuntamento di Torino aprirà il trittico di gare interne di novembre — che toccherà poi anche Genova e Udine — portando sotto la Mole l'atmosfera unica di una disciplina che fa della passione e del rispetto i suoi pilastri. Vedere i giganti del rugby mondiale sul rettangolo verde che ogni settimana vibra per i colori bianconeri sarà, ancora una volta, un'esperienza imperdibile. Un’occasione speciale per tutti i tifosi e gli appassionati di sport di vivere una giornata all'insegna dell'eccellenza, all’interno di una struttura all’avanguardia capace di regalare emozioni. L'Allianz Stadium è pronto: l'appuntamento con il rugby è per il 7 novembre 2026!" si legge sul sito ufficiale della Juventus.
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