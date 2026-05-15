Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tris Juve Primavera, Grelaud-Verde poi Elimoghale chiude i giochi: Atalanta ko

I bianconeri dominano contro l'Atalanta e inguaiano la Dea: Padoin fa un regalo all'Inter
2 min
juventus u20atalanta
Tris Juve Primavera, Grelaud-Verde poi Elimoghale chiude i giochi: Atalanta ko© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve Primavera chiude la stagione con un tris: i giovani bianconeri superano 3-0 l'Atalanta con un prova convincente che porta le firma di Grelaud, Verde e del giovane Elimoghale. La squadra di Padoin, già fuori dalla post season e senza nessuna possibilità di agguantare un posto playoff, inguaia così la Dea, che viene superata dall'Inter (vincente contro il Genoa) al sesto posto. I nerazzurri di Milano conquistano così il pass per la fase a eliminazione diretta per decretare la vincente del campionato, insieme a Fiorentina, Cesena, Parma, Roma e Bologna.

Juve Primavera, tris all'Atalanta

La Juventus domina il match contro l’Atalanta imponendosi con autorità grazie a una prova offensiva brillante. I bianconeri sbloccano la gara al 16’ con Grelaud, bravo a sfruttare una respinta della difesa atalantina e a battere Anelli con un mancino deviato. La squadra di casa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio con Elimoghale, fermato in un paio di occasioni dal portiere della Dea. Il 2-0 arriva al 38’: punizione velenosa di Leone e tap-in vincente di Verde sul secondo palo. Nel finale di primo tempo i bianconeri sfiorano ancora il tris con Durmisi, Corigliano ed Elimoghale, ma Anelli tiene a galla la Dea. Nella ripresa la squadra di Padoin chiude definitivamente i conti al 58’ con Elimoghale, che finalizza una splendida azione costruita da Durmisi e Corigliano. Nello stesso minuto arriva anche l’espulsione di Parmiggiani per proteste, episodio che lascia l’Atalanta in dieci uomini e spegne definitivamente ogni tentativo di rimonta.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS