Tris Juve Primavera, Grelaud-Verde poi Elimoghale chiude i giochi: Atalanta ko

La Juve Primavera chiude la stagione con un tris : i giovani bianconer i superano 3-0 l'Atalanta con un prova convincente che porta le firma di Grelaud, Verde e del giovane Elimoghale . La squadra di Padoin, già fuori dalla post season e senza nessuna possibilità di agguantare un posto playoff, inguaia così la Dea, che viene superata dall'Inter (vincente contro il Genoa) al sesto posto. I nerazzurri di Milano conquistano così il pass per la fase a eliminazione diretta per decretare la vincente del campionato, insieme a Fiorentina, Cesena, Parma, Roma e Bologna.

Juve Primavera, tris all'Atalanta

La Juventus domina il match contro l’Atalanta imponendosi con autorità grazie a una prova offensiva brillante. I bianconeri sbloccano la gara al 16’ con Grelaud, bravo a sfruttare una respinta della difesa atalantina e a battere Anelli con un mancino deviato. La squadra di casa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio con Elimoghale, fermato in un paio di occasioni dal portiere della Dea. Il 2-0 arriva al 38’: punizione velenosa di Leone e tap-in vincente di Verde sul secondo palo. Nel finale di primo tempo i bianconeri sfiorano ancora il tris con Durmisi, Corigliano ed Elimoghale, ma Anelli tiene a galla la Dea. Nella ripresa la squadra di Padoin chiude definitivamente i conti al 58’ con Elimoghale, che finalizza una splendida azione costruita da Durmisi e Corigliano. Nello stesso minuto arriva anche l’espulsione di Parmiggiani per proteste, episodio che lascia l’Atalanta in dieci uomini e spegne definitivamente ogni tentativo di rimonta.

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