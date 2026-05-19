Bremer, stagione finita. D'Aversa ne perde uno: il Giudice Sportivo prima di Torino-Juve

Sono arrivati i provvedimenti disciplinari dopo il 37º turno di Serie A . Il giudice sportivo ha emesso le decisioni in merito ai calciatori che salteranno per squalifica l’ultimo turno di campionato, in cui si attendono gli ultimi verdetti: i riflettori saranno puntati sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League , con gli ultimi due posti ancora da assegnare. Il derby di Torino, che si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45, perde due protagonisti: Gleison Bremer e Guillermo Maripán hanno finito in anticipo il proprio campionato.

La Juventus perde Bremer: niente derby da ex

Il cartellino giallo rimediato al 45º minuto della sfida contro la Fiorentina costerà caro a Gleison Bremer. Per il brasiliano, quindi, non ci sarà il ritorno da ex all’Olimpico Grande Torino contro i granata e non potrà aiutare la squadra di Luciano Spalletti nell’ultimo e disperato tentativo per provare a raggiungere la qualificazione alla Champions. Il difensore bianconero era diffidato e ha ricevuto la quinta sanzione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Il classe 1998, così, chiude con un turno d’anticipo la propria stagione in bianconero ma prenderà parte ai Mondiali. Il suo nome è presente tra i convocati del Brasile di Carlo Ancelotti (insieme agli ex Juventus Danilo e Alex Sandro).

Nel Torino, invece, non ci sarà Guillermo Maripán. Anche il difensore granata era diffidato e ha ricevuto un cartellino giallo nell’ultimo incontro giocato contro il Cagliari. Il difensore cileno era tornato in campo per il secondo tempo contro i rossoblù, dopo tre partite di fila in cui era rimasto in panchina.