Pogba, Juve ovunque e oltre: "Tornassi indietro...". Poi la lite assurda: "Sei contento di perdere!"

L'aneddoto con Mourinho ai tempi di Manchester

E continua il centrocampista francese: "Sì, anche quella volta quando arrivo dopo una partita di coppa in cui non giocavo, stavamo vincendo. Nel primo tempo stavamo vincendo 1-0. Filmo l'esultanza quando la mia squadra segna. Ma sai, a volte sui campi non c'è segnale, quindi lì non l'ho visto... Sai, su Instagram, a volte devi uscire, devi toccare di nuovo in modo che il post sia pubblicato. In realtà, appena sono uscito dallo stadio, ho premuto di nuovo, ma lui l'ha visto dopo, ed era già finito il match, e avevamo perso il derby. Quindi, lui ha aspettato... C'erano delle telecamere fuori, e poi sono arrivato. Sono arrivato, stavo correndo, ho salutato tutti... E poi, appena ho salutato, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Tu sei contro di noi. Sei contento che abbiamo perso’. Ecco perché sei qui, vedi la mia faccia, io lo guardo. Io chiedo di cosa stesse parlando: ‘Hai pubblicato un video quando abbiamo perso!’. Gli ho detto, no, l'ho pubblicato quando abbiamo segnato. Quindi anch'io non capivo niente. Ho detto che ero con Luke Shaw, Andres Pereira, eravamo nella mia suite, ho detto: “Ma di cosa sta parlando?”. Chiama l’addetto stampa: 'È stato Paul a farlo, vero?'. Lui risponde di 'sì, ha pubblicato un video'. Ho detto: 'Ma ho pubblicato un video del gol!' e anche l'addetto stampa conferma. Poi mi guarda in quel modo e urla all'altro: ‘Chiedigli scusa. Perché mi hai detto quella cosa?’. E in realtà, nel video, c'erano delle telecamere, tutto qui, è semplicemente venuto fuori, anche se non c'era niente".