Un uomo (troppo) solo al comando

La verità è che giudicare Damien Comolli adesso è prematuro. Ma i pessimi risultati del campo (primo in quindici anni di Juve a non qualificarsi per la Champions ) e il mercato estivo oggettivamente tutto sbagliato rappresentano una ghigliottina impietosa. Se non fossimo, tutti quanti, frullati nella centrifuga del giudizio immediato, varrebbe ricordare che Beppe Marotta , indubitabilmente il più bravo dirigente in attività e uno dei più bravi degli ultimi trent’anni, aveva iniziato esattamente così nel 2010: allenatore sbagliato (Delneri), mercato non del tutto azzeccato ( Krasic e Martinez, per dire) e settimo posto, fuori dall’ Europa . Come abbia saputo raddrizzare il timone, lo sanno tutti. Con la stessa logica, Comolli meriterebbe un’altra chance, perché il lavoro di un dirigente va giudicato almeno sulla media distanza e gli azzeramenti continui impediscono la costruzione di fondamenta e allungano i tempi della rinascita. Il problema, però, è che in questo momento non sono in discussione le qualità di Comolli, ma la situazione ambientale che si creata intorno a lui.

Comolli troppo solo

Oggi Comolli detiene ancora i pieni poteri, ma è un uomo solo al comando. Troppo solo. L’impressione che si ha è quella di una società (e un allenatore) che, a distanza di un anno dal suo arrivo, non abbiano ancora metabolizzato i metodi e le strategie del nuovo amministratore delegato e, in buona parte, non ne condividano le sue scelte più importanti, dalla gestione del mercato in giù. È una crisi di rigetto già vissuta, anche nel recente passato e pare difficile da gestire o mediare, per come si sono irrigidite le parti. Il nocciolo della questione, quindi, non è se Comolli può ripetere la sterzata di Marotta o meno, ma se le ruote hanno voglia di obbedire al volante manovrato da lui.

Marotta godeva di fiducia, credibilità e sostegno in quella Juve, Comolli molto meno. Si respira un’atmosfera di tensione e attesa alla Continassa, perché solo il grande capo, a questo punto, può risolvere il caso. O Elkann metterà in campo le sue più formidabili capacità di mediatore per trovare una quadra o sarà costretto a prendere una decisione più drastica. L’unica certezza è che qualcosa deve cambiare.

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