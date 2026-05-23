Vidal non dimentica la Juve e chiama il cane Pirlo. Social scatenati: "Le sa tirare le punizioni?"

Centotrentadue partite in quattro stagioni, uno accanto all'altro: anche a distanza di diversi anni, Arturo Vidal non dimentica l'ex compagno e amico Andrea Pirlo . I due centrocampisti, che hanno contribuito a scrivere la storia recente della Juventus , si sono ritrovati... In un modo abbastanza inusuale e simpatico. Il cileno ha infatti chiamato il nuovo cane " Pirlo ".

Vidal e "Pirlo", il pastore tedesco

Esuberante dentro e fuori dal campo, il giocatore cileno continua a far parlare di sé nel ricordo della Juventus. Nel giorno del suo trentanovesimo compleanno, Vidal ha regalato un pastore tedesco al figlio Emi, chiamandolo proprio come l'ex centrocampista italiano. Un modo sicuramente divertente e pieno di stima per ricordare le tante battaglie che i due hanno giocato da compagni prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri in panchina.

E ai tanti tifosi della Juventus sarà venuta un po' di nostalgia vedendo il video postato da Arturo Vidal su Instagram, ricordando quegli anni vincenti e felici. Proprio come il piccolo Emi, che ha abbracciato il nuovo animale domestico, sorridendo dall'emozione. "Benvenuto in famiglia, Pirlo", ha scritto il classe 1987 (che oggi è tornato a giocare in Patria ed è primo in classifica col suo Colo Colo). Chissà se il pastore tedesco Pirlo sarà calmo e pagato come lo era Andrea in campo o verrà contagiato dall'esuberanza del cileno... Una cosa però è certa, sui social i commenti sono stati un po' divisivi. Tra chi ha scritto "Che bel regalo" e chi "Se fossi in Pirlo mi offenderei", spunta anche un "Ma le sa tirare le punizioni?", che sicuramente avrà fatto sorridere tutti.

Arturo Vidal e Andrea Pirlo hanno condiviso quattro anni alla Juventus. Oltre alle 132 partite insieme, i due hanno vinto quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.