Auguri all'ex, il post della Juve scatena i tifosi: "Chi è?", "A questo punto..."

La Juve vive un momento più che complicato. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha messo in discussione il futuro di molti, tra cui il mister Luciano Spalletti e Damien Comolli, oltre ovviamente a provocare rabbia nei tifosi della Vecchia Signora. L'atmosfera non è delle più serene e nella giornata di oggi la Juventus - attraverso i suoi profili social - ha fatto un'altra mossa che ha fatto infuriare una parte della tifoseria bianconera. Con un post, la Vecchia Signora ha voluto celebrare il compleanno di Juan Cuadrado - alla Juve dal 2015 al 2023, con cui ha vinto cinque scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe - scatenando le reazioni nei commenti.