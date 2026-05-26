Auguri all'ex, il post della Juve scatena i tifosi: "Chi è?", "A questo punto..."

La Juve vive un momento più che complicato. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha messo in discussione il futuro di molti, tra cui il mister Luciano Spalletti e Damien Comolli, oltre ovviamente a provocare rabbia nei tifosi della Vecchia Signora. L'atmosfera non è delle più serene e nella giornata di oggi la Juventus - attraverso i suoi profili social - ha fatto un'altra mossa che ha fatto infuriare una parte della tifoseria bianconera. Con un post, la Vecchia Signora ha voluto celebrare il compleanno di Juan Cuadrado - alla Juve dal 2015 al 2023, con cui ha vinto cinque scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe - scatenando le reazioni nei commenti.
Gli auguri a Cuadrado e le reazioni dei tifosi
La Juve ha fatto gli auguri a Cuadrado sui social. Una scelta che ha spaccato la tifoseria sul web, visto il momento che stanno vivendo i bianconeri ma sopratutto il passato nerazzurro del colombiano, che già ai tempi aveva provocato la reazione dei tifosi della Vecchia Signora. Tutto questo lo si evince dalla natura dei commenti allegati al post di auguri, in cui si manifesta . "Avete fatto il post per raccogliere insulti?" si domanda un utente. "Mi sto sforzando ma non capisco proprio chi è", ironizzano nei commenti. Altri invece arrivano dritti al punto: "Il post ideale per calmare la tifoseria", mentre un altro utente ha allegato il video che riprende Cuadrado a festeggiare lo scudetto vinto con la maglia dell'Inter. Ma c'è anche chi decide di ricordare solo gli anni in cui il colombiano era un perno della squadra: "Solo io non lo odio? Auguri Panita!".