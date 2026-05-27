Vlahovic, c’è il Napoli! Manna avvia i contatti: la Juventus è ancora più lontana

Le considerazioni di Comolli di sicuro non possono rasserenare i tifosi della Juve. La fumata bianca per il rinnovo di Dusan Vlahovic al momento non è vicina, nonostante il giocatore continui ad aspettare un rialzo. Un tentativo per venire incontro alle richieste del suo entourage, legate essenzialmente al bonus alla firma e alle commissioni. Lo stallo, in questo momento, è totale. Il club bianconero è convinto di aver fatto il massimo in questa trattativa. Vlahovic, reduce da quattro gol nell’ultimo mese, la pensa diversamente.
Pochi passi in avanti
Anche perché per ridiscutere il proprio accordo ha fatto parecchi passi in avanti: ha accettato di dimezzarsi lo stipendio e soprattutto si è dannato l’anima per cercare di rientrare dall’infortunio nel più breve tempo possibile, cercando di aiutare la squadra nel finale di stagione. Ce l’ha fatta, sì, ma senza riuscire a portare la Juve in Champions League. Pur essendo stato il volto più positivo delle ultime settimane, DV9 si è dovuto arrendere insieme ai compagni. Le buone condizioni fisiche di Vlahovic, unite ad un rendimento più che soddisfacente da quando ha ripreso a giocare, hanno attirato le pretendenti.
Juve, il Napoli e non solo
Del resto, i numeri gli danno ragione, essendo reduce da quattro sigilli in totale tra Verona, Lecce e Torino, col rammarico del gol annullato per fuorigioco contro la Fiorentina. Il Bayern Monaco ha ripreso i contatti per scegliere il vice Kane, l’Atletico Madrid ci pensa nel caso in cui dovesse far partire Sorloth, il Newcastle può convincerlo con una proposta economica molto invitante, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Napoli. No, non ancora in maniera prepotente. Giovanni Manna, che conosce bene Dusan dai tempi della Juve, ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante, in particolare con papà Milos. Anche perché gli azzurri, in procinto di prendere Vincenzo Italiano come successore di Antonio Conte, hanno l’esigenza pressoché certa di dover individuare il sostituto di Romelu Lukaku, ormai con le valigie in mano. Il riscatto dal Manchester United di Rasmus Hojlund e il ritorno alla base di Lorenzo Lucca dopo la pessima esperienza in prestito al Nottingham Forest (partirà nuovamente) non bastano per un attacco che dovrà affrontare tre competizioni. Così il Napoli sonda Vlahovic, con la prospettiva di pareggiare la proposta della Juve.
La Juve non vuole perdere Vlahovic
Il fatto che Manna abbia acceso i radar non significa che la questione si concluda a stretto giro, anzi. Il motivo? La volontà di Dusan di aspettare fino a quando sarà possibile un passo in avanti dei bianconeri. Il feeling con Spalletti è notevole, mentre con la società si trascina qualche frizione sin dai mesi estivi, al netto dei dialoghi positivi avuti tra febbraio e marzo. La Juve sa che perdere Vlahovic rappresenterebbe un rischio enorme, perché implicherebbe la ricerca di due punte, visto e considerato che alla Continassa cercheranno di far cassa con Jonathan David (a titolo definitivo) e Lois Openda (più facile la strada del prestito con diritto di riscatto): in un mercato in cui i 9 sono pochi e costano uno sproposito la permanenza di Dusan dimezza una ricerca altrimenti lunga ed estenuante. In più, c’è lo spauracchio Napoli che aleggia: correre il rischio di rinforzare una rivale per lo scudetto, di sicuro, non è la strada più comoda per dare vita ad un mercato estivo che dovrà riportare la Juve a competere per vincere.
Le considerazioni di Comolli di sicuro non possono rasserenare i tifosi della Juve. La fumata bianca per il rinnovo di Dusan Vlahovic al momento non è vicina, nonostante il giocatore continui ad aspettare un rialzo. Un tentativo per venire incontro alle richieste del suo entourage, legate essenzialmente al bonus alla firma e alle commissioni. Lo stallo, in questo momento, è totale. Il club bianconero è convinto di aver fatto il massimo in questa trattativa. Vlahovic, reduce da quattro gol nell’ultimo mese, la pensa diversamente.
Pochi passi in avanti
Anche perché per ridiscutere il proprio accordo ha fatto parecchi passi in avanti: ha accettato di dimezzarsi lo stipendio e soprattutto si è dannato l’anima per cercare di rientrare dall’infortunio nel più breve tempo possibile, cercando di aiutare la squadra nel finale di stagione. Ce l’ha fatta, sì, ma senza riuscire a portare la Juve in Champions League. Pur essendo stato il volto più positivo delle ultime settimane, DV9 si è dovuto arrendere insieme ai compagni. Le buone condizioni fisiche di Vlahovic, unite ad un rendimento più che soddisfacente da quando ha ripreso a giocare, hanno attirato le pretendenti.