Vlahovic, c’è il Napoli! Manna avvia i contatti: la Juventus è ancora più lontana

La Juve non vuole perdere Vlahovic

Il fatto che Manna abbia acceso i radar non significa che la questione si concluda a stretto giro, anzi. Il motivo? La volontà di Dusan di aspettare fino a quando sarà possibile un passo in avanti dei bianconeri. Il feeling con Spalletti è notevole, mentre con la società si trascina qualche frizione sin dai mesi estivi, al netto dei dialoghi positivi avuti tra febbraio e marzo. La Juve sa che perdere Vlahovic rappresenterebbe un rischio enorme, perché implicherebbe la ricerca di due punte, visto e considerato che alla Continassa cercheranno di far cassa con Jonathan David (a titolo definitivo) e Lois Openda (più facile la strada del prestito con diritto di riscatto): in un mercato in cui i 9 sono pochi e costano uno sproposito la permanenza di Dusan dimezza una ricerca altrimenti lunga ed estenuante. In più, c’è lo spauracchio Napoli che aleggia: correre il rischio di rinforzare una rivale per lo scudetto, di sicuro, non è la strada più comoda per dare vita ad un mercato estivo che dovrà riportare la Juve a competere per vincere.