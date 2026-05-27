Calciomercato Juve, Robertson sì o forse no: decide De Zerbi. E si tornerà a parlare con Giuntoli

Piace Alejandro Grimaldo

Piace, infatti, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen: contratto in scadenza a giugno 2027, che lo spagnolo non intende rinnovare. 31 anni il 20 settembre, l’ex Benfica ha caratteristiche molto “spallettiane”, che lo rendono un profilo estremamente gradito per la fascia sinistra. Ha esperienza internazionale, ma soprattutto gol e assist nel motore: la vocazione offensiva è un grande punto a suo favore. La Juve può ragionarci, sì, ma solo se il Bayer Leverkusen lo lascerà partire ad un prezzo che tenga conto di un contratto che scade tra un anno: difficile che i tedeschi, allo stato attuale delle cose, possano chiedere più di 15 milioni di euro. Occhio, poi, ad un altro vecchio pallino bianconero, tenuto in considerazione però per la corsia di destra. Ed è un pallino più recente: Oscar Mingueza. Tra poco più di un mese sarà libero da vincoli contrattuali dopo una lunga e importante militanza al Celta Vigo. Lo spagnolo era già stato trattato da Ottolini a gennaio, ma la Juve si è tirata indietro perché non era disposta a valutare un esborso da 4 milioni. Così ha rimandato tutto. Adesso ha riallacciato i rapporti con l’entourage di Mingueza, molto attratto anche dalla Premier League. Accetterà la proposta economica più vantaggiosa, ma soprattutto la prospettiva più attraente. E a Torino sanno che la competizione con le realtà inglesi è molto complessa.