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Futuro Daffara, ok Juve per il rinnovo. Poi tappa in Serie A: l'Udinese c'è, occhio anche a...

Per il portiere classe 2004 in arrivo il prolungamento fino al 2030 poi futuro nella massima serie: ecco con quale formula
Nicolò Schira
2 min
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La Juve è pronta a entrare in azione per rinnovare il contratto a Giovanni Daffara, reduce da una stagione super nelle fila dell’Avellino in Serie B. Grandi parate che gli sono valse prima l’approdo da protagonista in Under 21 e poi addirittura la chiamata del ct Baldini nella Nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Lo sanno anche dalle parti della Continassa, dove in questi mesi hanno sempre tenuto costantemente monitorati i progressi e la crescita dell’estremo difensore classe 2004. Ecco perché ora si staglia all’orizzonte il prolungamento fino al 2030.

Daffara, Udinese alla finestra 

Dopodiché la Juve insieme al giovane portiere sceglierà la soluzione migliore per proseguire il percorso intrapreso finora. Difficile - nonostante le 6 richieste già arrivate - rivederlo in B. Il futuro di Daffara, infatti, sarà in Serie A. Operazione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei bianconeri, che non vogliono perderne il controllo. L’Udinese ha già avviato i contatti per averlo, ma occhio pure a Lecce e Cagliari che potrebbero farsi avanti nel caso in cui i rispettivi portieri titolari Falcone e Caprile dovessero accasarsi altrove.

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