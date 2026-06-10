Futuro Daffara, ok Juve per il rinnovo. Poi tappa in Serie A: l'Udinese c'è, occhio anche a...

La Juve è pronta a entrare in azione per rinnovare il contratto a Giovanni Daffara, reduce da una stagione super nelle fila dell’Avellino in Serie B. Grandi parate che gli sono valse prima l’approdo da protagonista in Under 21 e poi addirittura la chiamata del ct Baldini nella Nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Lo sanno anche dalle parti della Continassa, dove in questi mesi hanno sempre tenuto costantemente monitorati i progressi e la crescita dell’estremo difensore classe 2004. Ecco perché ora si staglia all’orizzonte il prolungamento fino al 2030.