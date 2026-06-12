Juve, via alle cessioni: la Fiorentina spinge per Joao Mario e rispunta il Bologna. Su Di Gregorio...

TORINO - Nuovo vertice per le medesime e stringenti priorità. Negli uffici della Continassa il termine “cessioni” è stato affisso sulla stragrande maggioranza dei muri. Quasi a mo’ di mantra, per non correre il rischio di perdere il focus operativo delle prossime tre settimane e - in generale - dell’intera estate bianconera. C’è il disperato bisogno di liquidità per finanziare i primi colpi in entrata. E non vi è aumento di capitale che tenga: la Juve, nel bel mezzo della trattativa con l’Uefa per il Settlement Agreement, sarà obbligata a ridurre i costi e assicurarsi che chi arrivi - tra stipendio e ammortamento - non incida di più a bilancio del suo predecessore. L’unica via per tenere fede alla promessa con l’Uefa e scongiurare sul nascere l’ipotesi di incappare in ulteriori sanzioni pecuniarie e sportive. Da qui, il primo mandato del neo ad Giovanni Carnevali: raccogliere entro il 30 giugno i famosi 55 milioni con cui curare i patemi della mancata qualificazione in Champions League. Dagli asset portanti ai profili sacrificabili tra esuberi, finiti fuori dai radar di Spalletti, e i vari rientri dai prestiti: Yildiz escluso, non vi è giocatore che possa finire al di fuori delle valutazioni del club.