Comolli rassegna le dimissioni, l'annuncio: il saluto alla famiglia Juve e il ringraziamento ai tifosi

Damien Comolli non è più il Chief Executive Officer della Juventus . Dopo la nomina di un anno fa, il francese ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto la società bianconera ha già annnuciato Giovanni Carnevali , che diventa così il nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero. Ecco la nota della società: "Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro".

Le parole di Comolli

Damien Comolli ha voluto ringraziare per l'opportunità avuta e ha salutato il mondo bianconero. Le sue parole sono state pubblicate sul sito ufficiale bianconero: "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club".

E poi ha concluso, salutando i tifosi bianconeri: "Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".

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