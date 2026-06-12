Comolli, 4 milioni 800 mila ragioni per dire: grazie, Juve

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Dal comunicato ufficiale Juve: “L’accordo raggiunto tra le parti prevede, a fronte delle dimissioni rese da Damien Comolli e a transazione di ogni eventuale pretesa, la corresponsione da parte della Società di un importo lordo di € 850.000 e la rinuncia da parte di Juventus a richiedere la restituzione del sign-on bonus previsto dalla lettera di assunzione del 1° giugno 2025”. Il sign-on bonus in italiano significa il bonus d'ingresso incassato dal
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