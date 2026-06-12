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Comolli, 4 milioni 800 mila ragioni per dire: grazie, Juve

Fra bonus d'ingresso, stipendio annuo e buonuscita nonché rinuncia bianconera al bonus d'ingresso, in un anno gli emolumenti dell'ex plenipotenziario di Elkann gli hanno assicurato un introito molto rilevante, a fronte di una campagna acquisti molto onerosa per le casse bianconere
Xavier Jacobelli
1 min
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Comolli, 4 milioni 800 mila ragioni per dire: grazie, Juve© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
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Dal comunicato ufficiale Juve: “L’accordo raggiunto tra le parti prevede, a fronte delle dimissioni rese da Damien Comolli e a transazione di ogni eventuale pretesa, la corresponsione da parte della Società di un importo lordo di € 850.000 e la rinuncia da parte di Juventus a richiedere la restituzione del sign-on bonus previsto dalla lettera di assunzione del 1° giugno 2025”. Il sign-on bonus in italiano significa il bonus d'ingresso incassato dal

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