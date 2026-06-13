Un brindisi torinese, una foto di gruppo. Sorrisi pieni e soddisfatti, facce familiari che si riempiono di orgoglio, di consapevolezza di aver appena tagliato un traguardo mica da poco. Ha festeggiato così Louis Reynaud , ultimo colpo del mercato dei giovani chiuso dalla Juventus . Reynaud è un difensore centrale di piede mancino, classe 2008, e arriva dal Tolosa . Ecco, il collegamento viene immediato e in molti lo hanno già fatto nei vari commenti social. Ma no, in questo caso l’ormai ex amministratore delegato bianconero Damien Comolli – che del Tolosa è stato presidente prima di sbarcare a Torino -, non ha giocato un ruolo da protagonista. Il calciatore è stato visionato, cercato e fortemente voluto dall’area Juve che si occupa dei giovani. Il responsabile del settore giovanile Massimiliano Scaglia e il direttore della Next Gen Claudio Chiellini hanno condiviso la chiusura della trattativa e, soprattutto, hanno presentato al ragazzo un progetto di crescita che affonderà le radici a Vinovo con la speranza che le fronde arrivino fino alla Continassa . E proprio la chiarezza progettuale e le ambizioni condivise hanno rappresentato la chiave per convincere il giocatore. Partirà dall’Under 20 e poi, come accade sempre, sarà il campo a dare il proprio responso.

Reynaud, le tappe alla Juve

A definire le tappe e le tempistiche. Sei mesi con il gruppo guidato da Padoin per poi passare sotto la guida di Brambilla in Next; oppure una stagione intera di rodaggio in Primavera. Insomma, in mezzo passano diversi fattori come l’ambientamento, la conoscenza della lingua e del mondo Juve. E poi, come dicevamo, le prestazioni che offrirà con la maglia bianconera addosso. Si respira fiducia dalle parti di Vinovo e questo fa il pari con il rammarico lato Tolosa. I francesi sono soliti puntare e blindare i propri giovani talenti, valorizzarli e puntare su di loro. In questo caso, però, l’attendismo sul primo contratto da professionista di Reynaud ha creato una fase di stallo che la Juventus è stata lesta a girare a proprio favore. Il difensore classe 2008, a inizio anno, aveva anche avuto l’opportunità di debuttare in prima squadra. 10 gennaio 2026, partita di Coppa di Francia contro l’Angers e 19 minuti in campo per lui. Ancor prima, in estate, aveva svolto la fase di preparazione con i grandi e con loro aveva giocato alcune amichevoli pre campionato.

Quali sono le aspettative?

Per il resto, la sua stagione si è divisa tra la compagine Under 19 e la seconda squadra. In mezzo, un fastidioso infortunio alla schiena già ampiamente assorbito e dimenticato. Ma quali sono le aspettative? A Torino arriva un difensore dal fisico importante – è alto oltre 1.90m -, e che questo fisico già ben sviluppato sa come usarlo in fase di marcatura. Bravo negli anticipi e nell’uno contro uno, con margini di miglioramento nel corto e nelle accelerazioni. Mancino di piede, spesso passa da lui la prima costruzione del gioco perché capace di leggere le linee di passaggio e di percorrerle con precisione e giusto tempismo. Può giocare nel centrosinistra in una difesa a quattro, da braccetto mancino in una linea a tre e, secondo alcuni report, c’è anche chi lo vedrebbe bene, all’occorrenza, da mediano. Questo proprio per la sua capacità di districarsi con palla al piede. Piccola curiosità. A curare gli interessi di Reynaud è la stessa agenzia che segue Antoine Griezmann e che ha come CEO proprio la sorella del campione francese ex Atletico Madrid. La stessa agenzia – By and For -, che un anno fa portò a Torino, dal Lione, l’esterno classe 2007 Leo Bamballi protagonista di una buona stagione nell’under 20 bianconera.

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