Pepe torna alla Juve: giornata speciale con le Academy bianconere 

È stata una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e dei colori bianconeri quella vissuta dai giovani talenti delle Academy Juventus provenienti da Guatemala, Santiago del Cile e Sydney. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di scendere in campo a Vinovo, centro nevralgico della crescita del club, per prendere parte a una sessione davvero speciale. A rendere ancora più emozionante l'evento è stata la presenza di Simone Pepe , ex protagonista della Juve e beniamino dei tifosi. Il club ha condiviso sui propri canali ufficiali diversi scatti che immortalano l'incontro tra l'ex esterno e i giovani calciatori. Un'occasione unica che ha regalato sorrisi ed emozioni ai partecipanti.

Simone Pepe torna a Vinovo e incontra i giovani delle Academy

L'ex calciatore bianconero ha seguito da vicino allenamenti e partitelle, mettendo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza maturata ai massimi livelli. Tra consigli tecnici, momenti di confronto e tante fotografie ricordo, Pepe ha contribuito a rendere la giornata indimenticabile per tutti i presenti. Il suo ritorno a Vinovo ha riacceso bei ricordi legati a una delle epoche più vincenti della storia recente della Juventus.

Arrivato a Torino nel 2010, l'ex esterno ha infatti fatto parte del gruppo che ha inaugurato il ciclo trionfale dei bianconeri. Durante la sua avventura juventina ha conquistato quattro campionati consecutivi, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Successi che gli hanno permesso di entrare nel cuore dei tifosi e di lasciare un segno importante nella storia del club. La sua presenza accanto ai giovani delle Academy rappresenta un ulteriore legame tra il passato vincente della Juventus e il futuro del mondo bianconero.

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