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Giovanni non fa inganni: finalmente l'uomo giusto al posto giusto

Nei dodici anni in cui è stato l'amministratore delegato e il direttore generale, Carnevali è diventato l'architrave del Sassuolo, pianeta luminoso nella galassia Mapei
Xavier Jacobelli
1 min
Giovanni non fa inganni: finalmente l'uomo giusto al posto giusto© LaPresse
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Amministratori delegati: Maurizio Arrivabene, Maurizio Scanavino, Daniel Comolli. Direttori sportivi: Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna. Direttori generali: Francesco Calvo, Cristiano Giuntoli. Sono gli otto dirigenti oggi ex Juve e nella Juve alternatisi durante gli ultimi cinque anni. Si aggiunga come nel 2023 sia cambiato anche il presidente, da Andrea Agnelli a Gianluca Ferrero, senza dimenticare che, tre anni prima

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