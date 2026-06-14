Giovanni non fa inganni: finalmente l'uomo giusto al posto giusto

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Amministratori delegati: Maurizio Arrivabene, Maurizio Scanavino, Daniel Comolli. Direttori sportivi: Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna. Direttori generali: Francesco Calvo, Cristiano Giuntoli. Sono gli otto dirigenti oggi ex Juve e nella Juve alternatisi durante gli ultimi cinque anni. Si aggiunga come nel 2023 sia cambiato anche il presidente, da Andrea Agnelli a Gianluca Ferrero, senza dimenticare che, tre anni prima
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