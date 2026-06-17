Juve Women ancora a Biella: c'è l'accordo col Comune e anche l'aumento di capienza

La Juventus Women continuerà a giocare le proprie partite casalinghe al Pozzo-La Marmora di Biella. A confermarlo è lo stesso Comune con una nota ufficiale, nella quale annuncia anche l'aumento della capienza dello stadio con i lavori già in corso per completare l'ampliamento della tribuna. Una notizia importante che segna una continuità e un legame importante tra il club bianconero e il territorio.

Juve Women ancora a Biella: il comunicato

È proprio il Comune di Biella che con un comunicato ufficiale "conferma la prosecuzione dell'accordo con la Juventus che consentirà alla prima squadra femminile bianconera di disputare anche nella stagione sportiva 2026/2027 le proprie gare casalinghe allo stadio comunale La Marmora-Pozzo. Giunta alla quarta stagione complessiva di collaborazione, l'intesa consolida un percorso avviato nel 2023 che ha contribuito a portare a Biella il grande calcio femminile nazionale e internazionale, con il campionato di Serie A e la Champions League, valorizzando al tempo stesso l'impianto cittadino e offrendo alla città una vetrina di prestigio. La prosecuzione dell'accordo testimonia la soddisfazione reciproca delle parti e la volontà di proseguire un percorso fondato sulla collaborazione e sulla valorizzazione dello sport femminile".

L'aumento della capienza dello stadio

La nota poi continua sui lavori all'impianto: "L'intesa prevede inoltre la prosecuzione delle attività di manutenzione del terreno di gioco, eseguite dal club stesso, che hanno consentito di mantenere il manto erboso in condizioni ottimali. Parallelamente, l'Amministrazione comunale sta completando gli interventi sulla tribuna ovest laterale dello stadio, che consentiranno di incrementare la capienza dell'impianto di circa 600 posti". Di seguito anche le parole del Sindaco, Marzio Olivero: "La conferma di Juventus Women a Biella rappresenta un risultato importante per la nostra città. In questi anni abbiamo dimostrato di poter ospitare eventi sportivi di primo piano, garantendo qualità organizzativa e strutture all'altezza. Desidero ringraziare la Juventus per la fiducia che continua ad accordare a Biella e alla nostra amministrazione: una scelta che rafforza il ruolo della città nel panorama del calcio femminile e contribuisce a promuovere il nostro territorio ben oltre i confini locali".

Moscarola: "Obiettivo costruire una collaborazione solida e duratura"

Anche l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola ha aggiunto: "Quando questa esperienza è iniziata, nel 2023, avevamo l'obiettivo di costruire una collaborazione solida e duratura. Oggi possiamo dire che quella scelta si è rivelata vincente: lo stadio ha ospitato appuntamenti di grande richiamo e il rapporto con Juventus si è consolidato stagione dopo stagione. Inoltre l’accordo, numeri alla mano, conferma una collaborazione che produce benefici sportivi, promozionali e di immagine per la città. Continueremo ad investire sull'impianto e sulla sua crescita per garantire condizioni sempre migliori agli atleti e al pubblico".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE