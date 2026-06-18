Brahim Diaz, uno dà e l'altro toglie: l'unica via della Juve. Spalletti chiaro per la "palude"

Se non arriveranno offerte irrinunciabili, l’unica via per la Juventus coinciderà con il prestito secco, senza diritto. E considerando il già risicato margine finanziario del club bianconero, ci sarà poco da fare gli schizzinosi. Spalletti stravede per lui. Non solo per la sfilza di peculiarità tecniche che potrebbe aggiungere al suo 11 - il tecnico ha espresso più volte l’urgenza di ingaggiare un profilo che sapesse “muoversi nella palude della trequarti” - ma anche per la sua cultura del lavoro.

Chi ci ha lavorato insieme al Milan gli ha fatto sapere di poter stare sereno: il marocchino si allena a duemila, ha personalità e non fa i capricci quando si ritrova in panchina. Non a caso, è tra i pochi giocatori del Real ad essersi divincolato dal tritacarne del tifo madrileno che, anzi, non ha mai smesso di applaudirlo e spogliarlo da qualsiasi responsabilità per quanto accaduto negli ultimi 12 mesi. A fine Mondiale - dicevamo - tutto sarà più chiaro.