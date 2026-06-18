Traffico Juve, un tappo da oltre 100 milioni: i tre macigni più grandi per Carnevali

Il traffico a centrocampo, dal 13 luglio, sarà inevitabilmente molto intenso. Un tappo da 113 milioni per Giovanni Carnevali , chiamato a prendere il toro per le corna. Inevitabile il riferimento a Teun Koopmeiners , Douglas Luiz e Arthur Melo . Tre giocatori certamente sacrificabili. Non tanto per il valore tecnico inespresso, quanto per l’ingombro di natura economica. Partendo dall’olandese, la madre di tutte le scelte sbagliate di Cristiano Giuntoli : il suo peso a bilancio è di circa 29 milioni, con un ingaggio da 5.7 milioni lordi fino a giugno 2029. La Juve non può far altro che sperare che il Mondiale restituisca un elemento appetibile sul mercato.

Koopmeiners, così è un salasso

Koop per ora è decisamente poco intrigato dalla Turchia: il Galatasaray si era già fatto vivo a gennaio. Pure Spalletti non sa bene che indirizzo dare al destino dell’ex Atalanta. Può tenerlo in rosa, rivalutandolo da braccetto sinistro, il primo ruolo che Lucio gli ha cucito addosso nei primi mesi di Juve. Ma a queste condizioni è un salasso.

Carnevali proverà a trovargli una sistemazione gradita, altrimenti dovrà pregare il tecnico per sperare che al terzo anno a Torino possa riabilitarlo. Koopmeiners è sicuramente da considerare sul mercato e pure Douglas Luiz non è certo da meno, anzi. Infelice il suo unico anno alla Continassa, complicatissima la sua stagione divisa tra Nottingham Forest e Aston Villa.