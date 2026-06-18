Il “nuovo Yaya Toure” per la Juve, Carnevali ha un jolly: il nuovo nome che manca a Spalletti

Spunta un nome nuovo nel casting per il centrocampo della Juventus: quello di Ilaix Moriba. Il classe classe 2003 - nonostante abbia solamente 23 anni - ha già vissuto due vite calcistiche. La prima da enfant prodige ai tempi del Barcellona, quando all’età di 16-17 anni si era affacciato dalla Masia in Prima Squadra con l’etichetta di nuovo Yayà Tourè. Un accostamento che la dice lunga sulla considerazione di cui godeva il gioiello iberico-guineano. Tanto che mezza Europa si era messa sulle sue tracce: ad aggiudicarselo per 16 milioni era stato il Lipsia, che aveva battuto la concorrenza di Liverpool e alcuni club italiani (Inter e Milan). In Germania però le cose non sono andate secondo le aspettative e il passo da talento in rampa di lancio a stellina in parabola discendente è stato breve.
Moriba, gli ultimi anni
Negli ultimi anni però tra Valencia e soprattutto Celta Vigo la rinascita. Non a caso ora Moriba è uno dei migliori metronomi della Liga e ha attirato le attenzioni pure della Signora. Gli scout della Juve, infatti, l’avevano già visionato nei mesi scorsi e adesso il suo nome può tornare d’attualità anche con Giovanni Carnevali al timone delle operazioni. Tra l’altro il nuovo Ceo bianconero vanta un ottimo rapporto con gli agenti del centrocampista.
Fattore questo tutt’altro che da sottovalutare sul mercato e che può rappresentare un jolly prezioso da giocare in un’eventuale trattativa. Vedremo. Moriba ha tempi di gioco e quelle caratteristiche in cabina di regia che al momento mancano nel roster juventino. Qualità e fisicità per irrobustire una mediana che in estate Luciano Spalletti intende ritoccare e rimodellare con almeno un paio di innesti di spessore.
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