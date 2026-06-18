Il “nuovo Yaya Toure” per la Juve, Carnevali ha un jolly: il nuovo nome che manca a Spalletti

Spunta un nome nuovo nel casting per il centrocampo della Juventus: quello di Ilaix Moriba. Il classe classe 2003 - nonostante abbia solamente 23 anni - ha già vissuto due vite calcistiche. La prima da enfant prodige ai tempi del Barcellona, quando all’età di 16-17 anni si era affacciato dalla Masia in Prima Squadra con l’etichetta di nuovo Yayà Tourè. Un accostamento che la dice lunga sulla considerazione di cui godeva il gioiello iberico-guineano. Tanto che mezza Europa si era messa sulle sue tracce: ad aggiudicarselo per 16 milioni era stato il Lipsia, che aveva battuto la concorrenza di Liverpool e alcuni club italiani (Inter e Milan). In Germania però le cose non sono andate secondo le aspettative e il passo da talento in rampa di lancio a stellina in parabola discendente è stato breve.