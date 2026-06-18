Juve Women, sorteggiate a Nyon le avversarie del Second Qualifying Round di Champions League

La Juventus Women conosce il proprio cammino europeo. Nel sorteggio andato in scena a Nyon nella giornata di giovedì 18 giugno 2026 sono state infatti definite le avversarie delle bianconere nel secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Champions League . La competizione si svolgerà con la formula del mini torneo, articolato tra semifinali e finali. Per la formazione juventina si apre così una fase cruciale della stagione, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai turni successivi della massima competizione continentale.

Esordio contro la Torreense

Nel primo incontro del mini torneo la Juventus Women affronterà la Torreense, squadra portoghese che rappresenterà il primo ostacolo nel percorso europeo delle bianconere. La sfida è in programma il prossimo 5 agosto e metterà in palio l'accesso alla finale del raggruppamento. In caso di vittoria, le bianconere torneranno in campo tre giorni più tardi, l'8 agosto, per disputare l'ultimo atto del mini torneo. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno invece Hammarby e Apolonia. Sarà proprio la vincente di questa sfida a contendersi con la Juventus un posto nella fase successiva del torneo. Il margine di errore sarà dunque ridotto al minimo, considerando la formula a eliminazione diretta. Due successi consecutivi consentirebbero alle piemontesi di proseguire il proprio percorso europeo. L'obiettivo è quello di raggiungere il terzo turno di qualificazione e avvicinarsi ulteriormente alla fase principale della competizione.

Juve Women, le date del terzo turno

Qualora la Juventus Women riuscisse a superare entrambe le sfide del mini torneo, conquistando così il pass per il terzo turno di qualificazione, il format cambierebbe. In questa fase le bianconere sarebbero impegnate in un doppio confronto con gare di andata e ritorno. Le partite sono attualmente fissate per il 26 agosto e il 2 settembre. L'avversaria arriverà dal gruppo delle squadre qualificate al terzo turno preliminare. Superare anche questo ostacolo significherebbe compiere un ulteriore passo verso l'ingresso nella UEFA Women's Champions League. Un traguardo che rappresenta il grande obiettivo della formazione juventina.

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