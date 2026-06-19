Una Juve in vendita, dai sondaggi su Openda alla plusvalenza più facile: tutte le possibili cessioni

Questione di sostanza in primis e solo dopo di forma: vendere è una priorità per la nuova gestione Carnevali. Lo è per questioni di bilancio, con una plusvalenza di almeno 13 milioni comunque da perfezionare entro il 30 giugno, ma è una necessità soprattutto per una questione di numeri, extralarge per quanto concerne l’organico. Una rosa da sfoltire almeno per un terzo dei 29 calciatori che dal primo luglio saranno, in linea teorica e allo stato attuale, a disposizione di Luciano Spalletti per la nuova stagione. Un numero considerevole, pensando anche che due contratti pesanti cesseranno di pesare sui costi, data la scadenza fissata al 30 giugno: sono quelli di Dusan Vlahovic e Filip Kostic.