David si è svegliato, tripletta Mondiale da vero bomber: cosa cambia adesso per la Juve

La Juve può sperare

E la Juve così può davvero sperare, se non proprio in un’asta, nell’aumentare del numero di richieste e di conseguenza di club molto interessati al canadese. Anche perché la cifra che la dirigenza juventina ha ben fissa nella mente per vendere David è consistente, tanto quanto il numero di maglia dell’attaccante in bianconero: 30 milioni. Insomma, ne serviranno altri di gol del canadese per portare quel prezzo al livello base di valutazione del cartellino: avendolo preso a parametro zero, la Juventus dalla eventuale cessione dell’ex Lilla potrebbe perfezionare una consistente e preziosa plusvalenza. Bisogna però, appunto, trovare anche chi sia pronto ad accollarsi uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione: un ingaggio da top player, per la Juventus. Che così si libererebbe di un contratto che pesa non poco nei bilanci, fino al 2030. «Vieni criticato quando non segni. Voglio dire, è la vita di un attaccante. Quindi è normale», le parole del post match di JD, con la solita filosofia zen da Iceman, soprannome che in Italia, almeno per quanto riguarda la freddezza sottoporta, non ha rispettato appieno. Ma David in Nazionale sa trasformarsi e alla Juve in fin dei conti conviene così: finora sono arrivati sondaggi solo da qualche squadra di Ligue 1, ma la vetrina Mondiale potrebbe cambiare lo scenario in maniera radicale.