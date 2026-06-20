Faticanti e Daffara, la Juve li riscatta e li manda in prestito: il portiere in Serie A

Procede l’operatività tra Continassa e Vinovo con la definizione di alcune pratiche legate ai giovani che richiedevano di essere archiviate in tempi brevi. Nessun immobilismo ma, anzi, idee chiare nella programmazione. Rientra tra queste l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2004 Giacomo Faticanti. La Juventus, ieri, ha comunicato di aver fatto scattare l’opzione di acquisto dal Lecce – per circa un milione di euro -, e, contestualmente, c’è stata la firma sul contratto fino al 30 giugno 2029. La stagione di Faticanti è stata di alto livello, un insostituibile per Massimo Brambilla che, nelle ultime due stagioni, ha puntato su di lui a centrocampo, affidandogliene le chiavi. Un percorso, il suo, fatto di grandi picchi, cadute e poi risalite e tutto questo ne racconta il carattere. Dopo alcune esperienze non particolarmente fortunate, a Torino ha trovato l’ambiente per ritrovare le certezze dei tempi di Roma, quando era segnalato come uno dei giovani più talentuosi nel panorama italiano. L’ultima soddisfazione è arrivata due settimane fa con la convocazione, e poi il debutto assoluto, con la nazionale maggiore allenata da Silvio Baldini. Tutti i riflettori su di lui e diverse le squadre che si sono messe in coda per prendere informazioni ed esplorare i margini di manovra. In pole position si è posizionato l’Avellino che spinge forte per accaparrarselo in prestito, magari con un’opzione di acquisto.
Daffara, ritorno di passaggio
Una formula simile a quella che portò l’anno scorso Giovanni Daffara nel club irpino. A proposito, la Juventus ha attivato il contro riscatto e, quindi, oggi è detentrice del cartellino del portiere biellese classe 2004. Parallelamente, con la definizione del contro riscatto proseguono spediti i discorsi sul rinnovo di contratto che, ad oggi, è in scadenza nel 2028 ma potrebbe essere allungato fino al 2030. Il suo ritorno in bianconero sarà di passaggio.
Questo è sempre stato il piano del club e, a meno di sorprese sul parco portieri della prima squadra, questa la direzione da intraprendere. Un prestito in Serie A, per osservarlo da vicino, valutarlo e, infine, capire se nel prossimo futuro possa difendere i pali dell’Allianz Stadium. In questo momento è corsa a due, con Parma e Cagliari che hanno staccato le altre pretendenti. Feyenoord compreso che, mesi fa, aveva bussato alla sua porta per capire se ci fossero i margini per un trasferimento a titolo definitivo.
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