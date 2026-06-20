Faticanti e Daffara, la Juve li riscatta e li manda in prestito: il portiere in Serie A

Procede l’operatività tra Continassa e Vinovo con la definizione di alcune pratiche legate ai giovani che richiedevano di essere archiviate in tempi brevi. Nessun immobilismo ma, anzi, idee chiare nella programmazione. Rientra tra queste l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2004 Giacomo Faticanti. La Juventus, ieri, ha comunicato di aver fatto scattare l’opzione di acquisto dal Lecce – per circa un milione di euro -, e, contestualmente, c’è stata la firma sul contratto fino al 30 giugno 2029. La stagione di Faticanti è stata di alto livello, un insostituibile per Massimo Brambilla che, nelle ultime due stagioni, ha puntato su di lui a centrocampo, affidandogliene le chiavi. Un percorso, il suo, fatto di grandi picchi, cadute e poi risalite e tutto questo ne racconta il carattere. Dopo alcune esperienze non particolarmente fortunate, a Torino ha trovato l’ambiente per ritrovare le certezze dei tempi di Roma, quando era segnalato come uno dei giovani più talentuosi nel panorama italiano. L’ultima soddisfazione è arrivata due settimane fa con la convocazione, e poi il debutto assoluto, con la nazionale maggiore allenata da Silvio Baldini. Tutti i riflettori su di lui e diverse le squadre che si sono messe in coda per prendere informazioni ed esplorare i margini di manovra. In pole position si è posizionato l’Avellino che spinge forte per accaparrarselo in prestito, magari con un’opzione di acquisto.