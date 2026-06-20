Zaniolo, c’è il rischio asta. La mossa della Juventus: via il baby talento

Italiano, non più giovane, ma nemmeno nella fase crepuscolare della carriera. Anzi, Nicolò Zaniolo nell’ultima stagione si è rilanciato. Definitivamente. Ci è riuscito a suon di grandi prestazioni con la maglia dell’Udinese: soltanto in Serie A 5 gol e 5 assist. E c’è ancora chi rinfaccia a Rino Gattuso la sua mancata convocazione ai playoff contro la Bosnia, ma con le rivendicazioni sul passato si fa poca strada. Di sicuro, però, oggi Zaniolo è un intrigo a cifre tutto sommato sostenibili pure per il nostro campionato.
Ricapitolando: l’Udinese ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, riservando però ai turchi la metà della sua futura rivendita. Il problema, però, risiede nell’ingaggio: il classe ‘99 ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia e pure a quella promessa all’entourage in caso di conferma friulana. Al momento c’è una distanza di circa 600-700 mila euro tra la richiesta di Zaniolo e l’Udinese, al momento non intenzionato a ridiscutere l’accordo in scadenza a giugno 2029. Così in Italia alcune società stanno raccogliendo informazioni sul trequartista.
Zaniolo, inserimento del Como
Tra queste c’è la Juve, che sta sondando il terreno pure col club della famiglia Pozzo. Risposta? Costa 15 milioni. Ma da Torino potrebbero pure inserire qualche contropartita tecnica per ingolosire l’Udinese: Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani. Su Zaniolo, però, si è inserito con prepotenza anche il Como: il ragazzo stuzzica non poco Cesc Fabregas, che cerca italiani talentuosi e a prezzi contenuti. Così può nascere un’asta, che potrebbe coinvolgere anche il Milan, visto e considerato che l’agente Vigorelli nei giorni scorsi è stato avvistato al quartier generale rossonero. Zaniolo è ancora appetibile: il 2 luglio festeggia 27 anni, ma l’annata all’Udinese è servita per rinvigorirlo. Per ridargli lo slancio che aveva perso con le ultime, sfortunate avventure in Italia e all’estero: aveva combinato davvero poco tra Aston Villa, Galatasaray e i prestiti con le maglie di Atalanta e Fiorentina, anche per colpa di problemi di natura fisica. È risalito a fari spenti, ma il nodo ingaggio ha fatto sì che con l’Udinese si creassero delle fatture quasi insanabili. A meno che Pozzo non decida di accontentarlo sullo stipendio: difficile, anzi difficilissimo, ma non impossibile.
Brahim Diaz obiettivo numero uno
Anche perché per il terzo anno di Runjaic i friulani intendono ripartire dalle certezze del reparto offensivo Zaniolo e Davis, elementi indispensabili in zona gol per il tecnico tedesco. La Juve, per ora, studia una proposta e osserva il corso degli eventi senza fretta. Senza dimenticare l’obiettivo numero uno per la trequarti: Brahim Diaz del Real Madrid, uomo per il quale alla Continassa sono disposti ad aspettare ancora un bel po’. Prima il nazionale marocchino, infatti, desidera capire con José Mourinho quanto spazio possa avere in una squadra che sta inanellando colpi su colpi nelle ultime due settimane. Compreso Bernardo Silva, stella che inevitabilmente pesterà i piedi all’ex Milan. Brahim Diaz è esattamente il prototipo del giocatore che Spalletti vorrebbe collocare sulla trequarti. Non solo per come agisce tra le linee, ma anche per la sua versatilità in tutto il reparto offensivo. Ha la qualità per imporsi alla Juve, ma prima di tutto dovrà accettare di lasciare Madrid. Nel frattempo, da Torino, si studiano alternative credibili anche con caratteristiche differenti. Zaniolo, in questo senso, rientra a pieno titolo tra i papabili. Anche per il prezzo contenuto del cartellino: 15 milioni, che pure il Como sta pensando di spendere per lui.
Italiano, non più giovane, ma nemmeno nella fase crepuscolare della carriera. Anzi, Nicolò Zaniolo nell’ultima stagione si è rilanciato. Definitivamente. Ci è riuscito a suon di grandi prestazioni con la maglia dell’Udinese: soltanto in Serie A 5 gol e 5 assist. E c’è ancora chi rinfaccia a Rino Gattuso la sua mancata convocazione ai playoff contro la Bosnia, ma con le rivendicazioni sul passato si fa poca strada. Di sicuro, però, oggi Zaniolo è un intrigo a cifre tutto sommato sostenibili pure per il nostro campionato.
Ricapitolando: l’Udinese ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, riservando però ai turchi la metà della sua futura rivendita. Il problema, però, risiede nell’ingaggio: il classe ‘99 ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia e pure a quella promessa all’entourage in caso di conferma friulana. Al momento c’è una distanza di circa 600-700 mila euro tra la richiesta di Zaniolo e l’Udinese, al momento non intenzionato a ridiscutere l’accordo in scadenza a giugno 2029. Così in Italia alcune società stanno raccogliendo informazioni sul trequartista.