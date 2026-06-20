Zaniolo, c’è il rischio asta. La mossa della Juventus: via il baby talento

Zaniolo, inserimento del Como

Tra queste c’è la Juve, che sta sondando il terreno pure col club della famiglia Pozzo. Risposta? Costa 15 milioni. Ma da Torino potrebbero pure inserire qualche contropartita tecnica per ingolosire l’Udinese: Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani. Su Zaniolo, però, si è inserito con prepotenza anche il Como: il ragazzo stuzzica non poco Cesc Fabregas, che cerca italiani talentuosi e a prezzi contenuti. Così può nascere un’asta, che potrebbe coinvolgere anche il Milan, visto e considerato che l’agente Vigorelli nei giorni scorsi è stato avvistato al quartier generale rossonero. Zaniolo è ancora appetibile: il 2 luglio festeggia 27 anni, ma l’annata all’Udinese è servita per rinvigorirlo. Per ridargli lo slancio che aveva perso con le ultime, sfortunate avventure in Italia e all’estero: aveva combinato davvero poco tra Aston Villa, Galatasaray e i prestiti con le maglie di Atalanta e Fiorentina, anche per colpa di problemi di natura fisica. È risalito a fari spenti, ma il nodo ingaggio ha fatto sì che con l’Udinese si creassero delle fatture quasi insanabili. A meno che Pozzo non decida di accontentarlo sullo stipendio: difficile, anzi difficilissimo, ma non impossibile.