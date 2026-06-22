Calciomercato Juve: Cambiaso-Chelsea e occhio a Openda! Carnevali tratta, col Bologna ballano 3 nomi

Si apre una settimana chiave per la Juventus e più nel particolare, per Giovanni Carnevali: i tavoli sui quali è impegnato il nuovo ad bianconero sono molteplici e complessi. E il telefono è sempre accesso e la linea è calda: si progetta la nuova Juve, ma Carnevali deve prima passare dalle cessioni. Qualche mossa, anche solo una purché ben assestata, va peraltro effettuata nel giro di otto giorni, prima cioè del 30 giugno per questione di bilanci. Legittimo dunque attendersi movimenti bianconeri nella settimana che si apre oggi, soprattutto in uscita. Si parla con il Bologna in particolare di Miretti, che è un elemento che potrebbe fruttare una plusvalenza significativa per la Juventus: se ne discute nei discorsi che, in entrata, coinvolgono i bianconeri e Jhon Lucumi. Per il colombiano Carnevali non ha così tanta fretta: deve prima vendere, come detto, ma c’è anche da dire che la clausola da 28 milioni nel contratto del difensore scade a metà luglio. Perciò la Juventus può aspettare, dare un occhio al Mondiale e valutare la situazione sulle base, appunto delle uscite. Ma Miretti potrebbe essere un argomento maggiormente prioritario, proprio per le questioni citate precedentemente: la valutazione juventina resta di 15 milioni e le chiacchierate vanno avanti.