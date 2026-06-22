Zaniolo, l’altro Brahim Diaz: Juve in agguato. E dopo Adzic c’è una nuova contropartita

Braccio di ferro Udinese-Zaniolo

Anche perché esiste una distanza economica di circa 600-700 mila euro tra la richiesta di Zaniolo e l’Udinese, finora sempre riluttante a ritoccare l’accordo in scadenza a giugno 2029. La Juve aspetta, col desiderio di vederci chiaro in questa vicenda. Anche perché il trequartista italiano costa “solo” 15 milioni: per il ruolo che ricopre e le qualità che ha saputo mettere in vetrina, pur in maniera discontinua, sarebbe un’occasione a cifre contenute. E da Torino potrebbero pure inserire qualche contropartita tecnica per ingolosire l’Udinese: Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani. Ma anche Juan Cabal è un giocatore che in Friuli Venezia Giulia sarebbero incuriositi di vedere all’opera, nonostante sia reduce da due annate rese complicate dagli infortuni e da un rendimento lontanissimo dagli standard Juve. Su Zaniolo si è inserito anche il Como: il ragazzo intriga Fabregas, che per esigenze di liste Champions ha bisogno di inserire italiani in rosa. E il livello, in riva al lago, si è alzato in maniera importante. Il classe ‘99, che il 2 luglio festeggia 27 anni, rifletterà con attenzione sul futuro dopo il summit tra l’agente Claudio Vigorelli e la famiglia Pozzo.