Zaniolo, l’altro Brahim Diaz: Juve in agguato. E dopo Adzic c’è una nuova contropartita

Nicolò Zaniolo nell’ultima stagione si è rilanciato definitivamente. A Udine, una piazza a misura d’uomo perfetta per chi cerca una luce nuova dopo anni difficilissimi. Ci è riuscito con 5 gol e 5 assist, ma in generale con prestazioni spesso notevoli anche in grandi palcoscenici: a Torino contro la Juve e a San Siro contro il Milan ha fatto vedere colpi e potenzialità. Ha mietuto parecchie vedove a marzo, quando il ct Rino Gattuso ha scelto di non puntarci per i playoff nonostante un rendimento meritevole d’attenzione.
Il problema Zaniolo
Oggi Zaniolo è un intrigo a cifre tutto sommato sostenibili pure per la Serie A. L’Udinese ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, riservando però ai turchi la metà della sua futura rivendita. Il problema, però, risiede nell’ingaggio: il classe ‘99 ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia e pure a quella promessa all’entourage in caso di conferma a Udine. Ecco: in settimana è previsto un incontro per mettere la parola fine alle schermaglie dei giorni scorsi. In un modo o nell’altro. Difficile, al momento, escludere una rottura.
Braccio di ferro Udinese-Zaniolo
Anche perché esiste una distanza economica di circa 600-700 mila euro tra la richiesta di Zaniolo e l’Udinese, finora sempre riluttante a ritoccare l’accordo in scadenza a giugno 2029. La Juve aspetta, col desiderio di vederci chiaro in questa vicenda. Anche perché il trequartista italiano costa “solo” 15 milioni: per il ruolo che ricopre e le qualità che ha saputo mettere in vetrina, pur in maniera discontinua, sarebbe un’occasione a cifre contenute. E da Torino potrebbero pure inserire qualche contropartita tecnica per ingolosire l’Udinese: Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani. Ma anche Juan Cabal è un giocatore che in Friuli Venezia Giulia sarebbero incuriositi di vedere all’opera, nonostante sia reduce da due annate rese complicate dagli infortuni e da un rendimento lontanissimo dagli standard Juve. Su Zaniolo si è inserito anche il Como: il ragazzo intriga Fabregas, che per esigenze di liste Champions ha bisogno di inserire italiani in rosa. E il livello, in riva al lago, si è alzato in maniera importante. Il classe ‘99, che il 2 luglio festeggia 27 anni, rifletterà con attenzione sul futuro dopo il summit tra l’agente Claudio Vigorelli e la famiglia Pozzo.
Zaniolo, la Juve studia la proposta
Zaniolo è molto stimato, ma il nodo ingaggio ha creato una frattura complicata da ricomporre. La Juve studia una proposta e osserva il corso degli eventi senza farsi prendere dalla frenesia. Anche perché per la trequarti c’è sempre il sogno Brahim Diaz del Real Madrid sullo sfondo. Un uomo per il quale alla Continassa sono disposti ad aspettare ancora un bel po’. Prima il nazionale marocchino, infatti, desidera capire con José Mourinho quanto spazio possa avere in una squadra che sta inanellando colpi su colpi nelle ultime due settimane. Compreso Bernardo Silva, stella che inevitabilmente pesterà i piedi all’ex Milan. Nel frattempo, da Torino, procede l’analisi dei profili alternativi a Brahim Diaz. Zaniolo rientra a pieno titolo tra i papabili. Anche per il prezzo: 15 milioni. Sebbene l’Udinese si riservi il gusto di godersi lo show di una possibile asta per il giocatore, che senza un adeguamento dell’attuale stipendio lascerà i friulani. Mettendo davanti a tutte le possibili opzioni la volontà di restare in Italia.
Nicolò Zaniolo nell’ultima stagione si è rilanciato definitivamente. A Udine, una piazza a misura d’uomo perfetta per chi cerca una luce nuova dopo anni difficilissimi. Ci è riuscito con 5 gol e 5 assist, ma in generale con prestazioni spesso notevoli anche in grandi palcoscenici: a Torino contro la Juve e a San Siro contro il Milan ha fatto vedere colpi e potenzialità. Ha mietuto parecchie vedove a marzo, quando il ct Rino Gattuso ha scelto di non puntarci per i playoff nonostante un rendimento meritevole d’attenzione.
Il problema Zaniolo
Oggi Zaniolo è un intrigo a cifre tutto sommato sostenibili pure per la Serie A. L’Udinese ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, riservando però ai turchi la metà della sua futura rivendita. Il problema, però, risiede nell’ingaggio: il classe ‘99 ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia e pure a quella promessa all’entourage in caso di conferma a Udine. Ecco: in settimana è previsto un incontro per mettere la parola fine alle schermaglie dei giorni scorsi. In un modo o nell’altro. Difficile, al momento, escludere una rottura.