Juventus e Inter si ritrovano una contro l’altra nell’ultimo atto della stagione Under 16 , dove si assegna il titolo nazionale. Una finale che mette di fronte due filosofie opposte: da un lato la spinta offensiva bianconera, dall’altro la solidità difensiva nerazzurra, in un confronto che promette equilibrio e intensità. La Juventus di Alessandro Gridel arriva all’appuntamento forte del miglior attacco dell’intera categoria, costruito su una produzione continua di occasioni e su un reparto offensivo profondo e variegato. I nerazzurri rispondoni con numeri altrettanto impressionanti dietro: appena 18 reti subite e miglior difesa a livello nazionale, segno di una struttura compatta e difficile da scardinare. I bianconeri puntano a confermare il titolo conquistato lo scorso anno, quando superarono l’Empoli in finale per 3-1 sotto la guida di Claudio Grauso, con Thomas Corigliano tra i protagonisti oggi in rampa di lancio nella Primavera di Simone Padoin.

19:29

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS U16 (4-3-3): Repaci; Mazzotta, Balbo, Ghiotto, Samà; Rastello, Pioli, Tufaro; Salvai, Pipitò, Pamè. Allenatore: Gridel.

A disposizione: Brostic, Gatti, Pal, Vidzivashets, Fornero, Mosso, Deniz, Rolando, Scarnato.

INTER UNDER 16 (4-3-3): Costante; Foroni, Barcella, Ferri, Forlani; Lucarelli, Palmini, Marchesi; Serantoni, P. Omini, Penta. Allenatore: Dellafiore.

A disposizione: Locatelli, Puglisi, G. Omini, Di Carlo, Bagnara, Seghezzi, Castellarin, Vanacore, Menegazzo.

19:21

I bianconeri per il bis

La Juventus U16 di Alessandro Gridel cerca il bis. I bianconeri, infatti, hanno vinto il titolo lo scorso anno, imponendosi 3-1 in finale con l'Empoli.

19:11

Dove vedere Juventus U16-Inter U16

Allo stadio Tullo Morgagni di Forlì, la Juventus di Alessandro Gridel, campione d'Italia in carica, sfidà l'Inter di Paolo Hernan Dellafiore. L'incontro sarà visibile su Sky Sport e Vivo Azzurro TV.

19:00

Lo stadio della finale

La Juventus Under16 scenderà in campo contro l'Inter Under 16 allo stadio Tullo Morgagni di Forlì.

18:56

La probabile formazione dell'Inter

INTER (4-3-3): Costante; Foroni, Lucarelli, Di Carlo, Barcella; Marchesi, Ferri, Palmini; Omini, Serantoni, Penta. Allenatore: Dellafiore.

18:52

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS U16 (4-3-3): Brostic; Mazzotta, Balbo, Ghiotto, Cotrone; Rastello, Mosso, Tufaro; Deniz, Rolando, Pipitò. Allenatore: Gridel.

18:47

Il cammino dell'Inter

Ottimo il cammino anche per l'Inter Under 16. I nerazzurri invece hanno avuto la meglio su Parma, Bologna e Roma. L'Inter ha anche la miglior difesa della categoria, con appena 18 gol subiti.

18:43

Il cammino della Juventus

La Juventus Under 16 si giocherà la finale contro l'Inter dopo un percorso incredibile. Nella fase a eliminazione diretta, ha prima battuto il Torino, poi l'Empoli. In semifinale ha fatto la voce grossa con la sorpresa Pescara. I bianconeri hanno il miglior attacco dell'intera categoria.

Stadio Tullo Morgagni di Forlì