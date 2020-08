Juve, Dzeko, Milik, Suarez: ecco che sta succedendo

TORINO - La Juventus non molla Edin Dzeko. La prima scelta è lui e c’è anche fiducia sulla possibile chiusura della trattativa con la Roma, nonostante la situazione sia in stallo da diversi giorni. Il nocciolo rimane il sostituto del bomber bosniaco in giallorosso. Finché la Roma non trova un attaccante non molla Dzeko. E il nome caldo, forse caldissimo, è Arkadiusz Milik, il polacco del Napoli che, fino all’esonero di Sarri, era la prima scelta della Juventus. Nella giornata di ieri è circolata la notizia di un accordo fra il Napoli e la Roma, sulla base di uno scambio: Milik da una parte, Under e il giovane Riccardi dall’altra. La notizia non ha trovato sostanziali conferme: gli uomini sono quelli e le due società sarebbero abbastanza vicine a dirsi reciprocamente sì. Il problema più grande sembra essere la volontà del giocatore, dubbioso sull’opzione Roma.

