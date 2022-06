Pogba è ancora quello della Juve: i tifosi sognano

TORINO - Quale Pogba? La domanda aleggia da quando il ritorno in bianconero del campione del mondo francese ha assunto contorni concreti. Il Pogba dominante delle stagioni italiane, adorato dai tifosi juventini che hanno cominciato a sognare il Pogback dal giorno in cui firmò per il Manchester United? O il Pogba criticato da tifosi e grandi ex dei Red Devils, che in Inghilterra, tra un acciacco e un altro, ha raccolto solo un’Europa League e una Coppa di Lega in sei stagioni? «Forse negli ultimi anni gli è mancata continuità e gli infortuni non lo hanno aiutato, ma in forma è uno dei migliori al mondo e lo accoglieremmo a braccia aperte», ha dichiarato deciso al Sun Wojciech Szczesny, che ha teso la mano anche ad Aaron Ramsey: «Se si rimetterà in forma sarà una grande aggiunta per noi o per qualsiasi club». Per qualsiasi club, quasi certamente: il ritorno dal prestito ai Glasgow Rangers preluderà a una risoluzione del suo contratto con la Juventus. Tornando a Pogba, la sicurezza di Szczesny è suffragata dai fatti.