Juve, il fattore Zidane è un'insidia per Pogba

TORINO - Per qualche ora l’indiscrezione ha terremotato l’ambient Paris Saint-Germain. Una parentesi aperta con l’annuncio e chiusa con la smentita, ma questo non significa che l’eventualità non possa ripresentarsi. Il riferimento va al lancio di una notizia da parte di Rmc Sport, ovvero quella di un accordo raggiunto con Zinedine Zidane quale allenatore. Una non-notizia, a sentire le parole successive di Alain Migliaccio, consigliere e confidente del tecnico che ha (ri)fatto grande il Real Madrid prima di staccare la scorsa stagione, quando si era congedato dopo non aver resistito al richiamo di Florentino Perez. «Queste voci su un accordo con il Psg - così Migliaccio - non hanno fondamento. Né Zinedine né io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del club». Club che, ricordiamolo, è nel mezzo di un cambiamento radicale dopo l’allontamento di Leonardo dalla stanza dei bottoni e di Mauricio Pochettino dalla panchina, complice il nuovo spazio di potere concesso a Kylian Mbappè dopo il rinnovo (o per convincerlo a rinnovare, oltre al contributo di una notevole dose di milioni).