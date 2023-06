Juve: il nodo Kulusevski, il mercato attorno a Vlahovic. Mentre Allegri...

TORINO - Sono giorni intensi per la Juventus sul fronte dei riscatti, ma anche delle potenziali cessioni vere e proprie, nonché di acquisti per ora tenuti in caldo ma che possono decollare da un momento all'altro. Il ds Giovanni Manna è al lavoro , in particolare con il Tottenham sul fronte Kulusevski e con madame Véronique Rabiot , la madre-agente del francese. In verità, con la Premier gli intrecci bianconeri sono molteplici.

Stranieri "ballerini"

Trattativa apertissima per Kulusevski con il Tottenham, che non lo riscatterà alla cifra prestabilita di 35 milioni, ma a una quota più bassa l'affare resta assolutamente possibile. La Juve ha contatti quotidiani con il club inglese per cercare di accelerare la pratica, anche perché lo svedese non sembra avere un gran futuro dalle parti della Continassa e lui stesso sta spingendo per rimanere in Premier. Quanto a Rabiot, la Juventus è sempre in attesa di una risposta alla proposta di un rinnovo di contratto annuale alle stesse cifre finora percepite (7 milioni di euro netti più bonus), recapitati alla mamma-agente.