Juve, uno tra Vlahovic e Chiesa può salutare: come cambia la squadra

TORINO - Qualcuno lo vedrebbe bene lontano, in Arabia Saudita, a esportare il calcio italiano lì dove si utilizzano i petroldollari per raccogliere figurine e dare lustro allo sport locale; qualcun altro pensa ancora che Parigi possa essere la sua destinazione per cambiare aria e cercare nuovi stimoli; altri ancora attendono la risoluzione contrattuale con una stretta di mano e un bel po’ di denaro da lasciare sul tavolo. Però Massimiliano Allegri si sente e si vede, a tutti gli effetti, allenatore della Juventus anche per la prossima stagione, al di là delle rassicurazioni pubbliche e private dei dirigenti. E da tecnico bianconero ha parlato con il ds in pectore Giovanni Manna, nell’incontro a Milano, riguardo le sue idee tecnico-tattiche per il futuro, valutazioni che inevitabilmente andranno a influire sulle scelte di mercato.