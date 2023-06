Parisi scatta per la fascia sinistra della Juventus

Altroché una giungla. Questo timido avvio di mercato, per la Juventus , somiglia più a una camminata sul sottile filo dell’equilibrio. Perché, da una parte, la priorità coincide con la necessità di alleggerire rosa e monte ingaggi dai troppi esuberi che aleggiano intorno alla Continassa, tenendo contestualmente la barra dritta sul tema dei rinnovi di contratto. Ma, dall’altra, il club bianconero ha il dovere di tessere la tela per prenotare le operazioni in ingresso che intenderà affondare nelle prossime settimane, pena farsi anticipare sul tempo dalla concorrenza. E, proprio in questo senso, vanno letti i recenti movimenti intorno al profilo di Fabiano Parisi , balzato in cima alla lista dei desideri per rinforzare la corsia di sinistra .

Tra Alex Sandro e De Sciglio serve nuova forza

Se c’è un reparto che necessita di una rinfrescata, per certo, questo è quello degli esterni. Soprattutto a sinistra, appunto. Dove Alex Sandro ha da poco visto scattare il rinnovo automatico per una stagione, ma nonostante questo non ha la certezza di restare e comunque sta ultimando un processo di “centralizzazione” nella linea difensiva. E dove De Sciglio è alle prese con la riabilitazione dopo il crack al crociato, motivo per cui non si rivedrà prima del 2024. Ecco, dunque, come la figura del terzino dell’Empoli, 22 anni compiuti a novembre, possa ritagliarsi un ruolo di primo piano in questo scenario. Nel quale potrebbe trovar posto anche Cambiaso, giocatore di proprietà che il club bianconero a gennaio aveva provato a riportare a casa in anticipo dal prestito al Bologna.