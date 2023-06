Toro, Singo sul mercato: il prezzo è 15 milioni. Proposto anche alla Juve

TORINO - La nuova politica del Toro è chiara. Non permetterà giocatori in scadenza di contratto nella stagione successiva di arrivare a termine rapporto, a meno che non abbiano mercato e rientrino ancora per dodici mesi nei piani di Juric. Alla luce di tutto ciò Wilfried Singo, ivoriano, 22 anni, con il contratto in scadenza nel 2024, sarà sacrificato in estate, visto che nonostante molti colloqui non accetta di prolungare. Il suo procuratore, Maxime Nana, lo stesso che ha convinto Nkoulou a partire, consigliandogli di rompere in maniera clamorosa con il club, ha incontrato più volte Urbano Cairo. Il presidente lo ha addirittura invitato nel palco presidenziale in occasione di Torino-Napoli e pareva che la strada al suo prolungamento fosse spianata. E, invece, niente. Nei successivi faccia a faccia con Vagnati l’agente si è mostrato intransigente, rigido su tutti i fronti, con richieste esorbitanti. Un modo per rompere in maniera meno traumatica di come a suo tempo fece per Nkoulou.