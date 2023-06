Cuadrado conferma l'offerta Juventus: "Ne discuteremo dopo la Colombia"

Dal ritiro della nazionale della Colombia, Juan Cuadrado ha parlato del suo futuro alla Juventus. L'esterno bianconero, anche in questa stagione si è rivelato fondamentale per la squadra di Max Allegri, sia dal punto di vista tecnico sia per l'esperienza maturata con la maglia della Vecchia Signora. Alla Juve dal 2015, Cuadrado ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023: a fine maggio ha compiuto 35 anni e il club bianconero deve fare ancora le valutazioni.