Cuadrado, conferenza Siviglia-Juventus: dal consiglio ad Allegri al futuro

SIVIGLIA - Dopo l'1-1 dello Stadium strappato al 97' con il colpo di testa di Gatti , la Juventus si prepara per la semifinale di ritorno di Europa League sul campo del Siviglia. Al Sanchez Pizjuan, gli andalusi di Menidilibar vogliono conquistare l'accesso alla finale per tentare l'assalto alla settima vittoria nella competizione, ma i bianconeri di Allegri hanno riposto nell'Europa League le speranze per sollevare al cielo un trofeo in questa stagione molto complessa. Alla viglia della sfida, parla in conferenza stampa inseme al tecnico livornese, Juan Cuadrado che mette subito le cose in chiaro rispetto al match della scorsa settimana con un consiglio proprio per Allegri: "Penso che dovremo scendere in campo con la voglia e la determinazione con cui siamo scesi nel secondo tempo, cercare di essere alti, pressare alti, se lasciamo a loro il palleggio sarà molto più difficile. Questa cosa possiamo farla se il mister ci lascia. Siamo una grande squadra con grande esperienza, domani per noi è una finale".

Dopo la cocente delusione della sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid, dove Cuadrado venne anche espulso, l'esterno colombiano è in cerca di riscatto per conquistare con la Juve un trofeo europeo: "Si sicuramente perchè mi è mancato, ci sono andato vicino. Per tutti noi è una grande possibilita, dopo un anno abbastanza difficle. Dobbiamo scendere in campo con determinazione per farci questo regalo". Un vero e proprio regalo dunque per Cuadrado e per la squadra: "Sarebbe bellissimo. Ovviamente ci sono state partite molto speciale e questa è una in più. Dobbiamo cercare di raggiungere questa finale sperando vada tutto bene". Sul futuro invece non si sbilancia: "Sono molto contento alla Juventus. Mi sento ancora con molta forza, ma la cosa più importante è la partita di domani".