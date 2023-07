Juve: ma davvero Soulé è sul mercato? La verità sul “nuovo Dybala"

Soulé piace al Feyenoord

Colpa del calciomercato, perché quando arriva l'offertona non si può dire di no a prescindere. Al contrario, alla Continassa dicono un sì convinto, a maggior ragione se il ragazzo, costato tre anni e mezzo fa un paio di milioni, adesso vale ben di più. E soprattutto se una squadra olandese - di più, il Feyenoord campione in carica dell'Eredivisie - ha in mente di investire qualcosa come 20 milioni, cifra che parrebbe fuori mercato per tutti tranne per chi può permettersi di spendere cifre simili. Come i più forti d'Olanda, appunto. E se alle intenzioni seguissero proposte serie, sarebbe difficilissimo per la Juve opporre un netto rifiuto, anche se in ballo c'è un talento vero, “di troppo" in Under 23 dopo essersi sciroppato un paio d'anni nelle giovanili bianconere a partire dall'Under 17.

