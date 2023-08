Yildiz-Juventus fino al 2027: prolungamento contratto, accordo trovato!

Dalla Primavera alla Next Gen fino alla prima squadra: il passo è breve se ti chiami Kenan Yildiz . L'attaccante turco, in appena un anno è riuscito a scalare tutte le gerarchie in casa Juventus .

Il classe 2005 oggi fa parte delle rotazioni nella rosa di Massimiliano Allegri: debutto in Serie A alla prima giornata con l'Udinese, è subentrato anche nel match contro il Bologna.

Yildiz rinnova con la Juve

Yildiz ha sorpreso tutti nel mondo bianconero fin dal suo arrivo: negli scorsi mesi tante voci circa la possibilità di lasciare il club, viste le numerose squadre interessate in giro per l'Europa (Benfica e Fenerbahce su tutte). Ma la Juventus non ha mai pensato di privarsene, il tutto testimoniato anche dall'arrivo in prima squadra. Ora la società sta per mettere apposto l'ultimo tassello: quello del rinnovo di contratto. Nuovo accordo già trovato tra le parti, con il calciatore che estenderà il proprio legame con il club fino al 2027. Yildiz, il presente e il futuro sono a tinte bianconere: il prolungamento è ormai cosa fatta.