Allegri, vecchia scuola Juve: dai capelli di Yildiz a Mazzone e Trapattoni

La Juventus è partita col piede giusto in campionato vincendo 3-0 sul campo dell'Udinese. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria a Udine, trattando anche alcuni temi particolari. Iniziando con una battuta sui capelli di Yildiz: "Domani si taglia i capelli perché se li è toccati 100 volte, domani li taglia e facciamo le cose come si deve" ha dichiarato il tecnico bianconero.