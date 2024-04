Felipe Anderson a un passo dal sì alla Juve: sarà il primo colpo della nuova stagione

Felipe Anderson vede la Juve

Il calciatore sarebbe ad un passo dal dire di sì alla Juventus, dopo una lunghissima parentesi alla Lazio dal 2013 ad oggi con in mezzo le esperienza non proprio positive con West Ham e Porto. Il brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e si accaserebbe in bianconero, dunque, da parametro zero. In caso di ok definitivo, si tratterebbe di un colpo dai costi contenutissimi, ma che garantirebbe alla Juve del prossimo anno un elemento di grande duttilità tattica, e quindi utile indipindentemente da chi sarà l'allenatore che siederà il prossimo anno sulla panchina dei bianconeri.