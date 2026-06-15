Calciomercato Juve, Carnevali non perde tempo e dà il suo consenso: ufficiale il primo acquisto

Giovanni Carnevali è già operativo. Pronti, via e il nuovo amministratore delegato e direttore tecnico della Juventus ha già chiuso la prima operazione della nuova era bianconera. Si tratta del riscatto di Jeremie Boga dal Nizza . Arrivato nello scorso mercato di gennaio tra mille incognite, l'esterno offensivo ivoriano è stato uno dei migliori nella seconda parte di stagione. E, adesso, è arrivato ufficialmente il meritato riscatto.

Juve-Boga, ufficiale il riscatto

"Alla Juve ho ritrovato il piacere di giocare a calcio", così aveva dichiarato poche settimane fa Jeremie Boga. E adesso potrà continuare a farlo. Arrivato a Torino soltanto da poche ore, Giovanni Carnevali ha chiuso la prima operazione, proprio l'acquisto del classe 1997. La Juventus ha esercitato ufficialmente l'opzione di riscatto e adesso l'ex Sassuolo è un calciatore bianconero a titolo definitivo. Un'operazione da poco meno di cinque milioni di euro. I bianconeri, infatti, verseranno 4 milioni e 800 mila euro nelle casse del Nizza.

Jeremie Boga si lega così alla Juventus fino al 30 giugno 2029. A comunicarlo è stata la società bianconera, che ha diramato un comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per

l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Jérémie Boga, dalla società OGC Nice, per un corrispettivo di € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".

Carnevali ritrova Boga

Jeremie Boga vestirà, dunque, la maglia bianconera per le prossime tre stagioni. E, quasi per uno scherzo del destino, si tratta della prima operazione chiusa da Giovanni Carnevali alla Juventus. Proprio il nuovo amministratore delegato e direttore generale aveva acquistato l'ivoriano ai tempi del Sassuolo. Lo aveva prelevato dal Chelsea per 10 milioni di euro, prima di venderlo all'Atalanta per 22 milioni. Solo una delle tante operazioni magistrali del sessantaquattrenne nei dodici anni vissuti in neroverde.

Il ventinovenne è stato in grado di ritagliarsi spazio importante nella Juventus di Luciano Spalletti. In campionato, l'ivoriano ha giocato 15 partite, segnando 4 reti e fornendo un assist. Tre dei quali, contro Udinese, Roma e Atalanta sono stati decisivi.

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