Calciopoli, Palazzi: l'Inter 2006 meritava la B, non lo scudetto

(Articolo del 5 luglio 2011 a firma di Alvaro Moretti) ROMA - Per Palazzi Calciopoli è «colpevoli tutti», anche Moratti e Facchetti , anche l’ Inter ; più di quanto sanzionato nel 2006 anche il Milan di Meani. Colpevole di illecito sportivo grave l’Inter, avrebbe rischiato la prevista retrocessione all’ultimo posto in classifica (altro che scudetto degli onesti) e la B fosse finita con Juve, Milan, Lazio e Fiorentina nel calderone processo del 2006.

Calciopoli, l'Inter doveva andare in Serie B. Salvata dalla prescrizione

Invece è salva, l’Inter, per prescrizione anche se - proprio Palazzi lo ricorda nella sua relazione ieri consegnata e da oggi in mano al consiglio federale - alla prescrizione «si può rinunciare». A pagina 61 delle 72 vergate dal procuratore federale,con la collaborazione fattiva dei suoi vice Squicquero, Ricciardi, Tornatore e del sostituto Avagliano, la chiave illustrativa di che sorta di danno ha subìto il calcio italiano dai ritardi e omissioni della giustizia ordinaria e sportiva nel 2006:«Violazione dell’articolo 1 e dell’articolo 6 (quello sull’illecito sportivo, ndr) in quanto le condotte dell’Internazionale F.C. nella persona del suo defunto presidente,Facchetti,erano certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore del club,mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale.Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati,ne conseguirebbe (se non ci fosse la prescrizione, ndr) anche la responsabilità diretta e presunta dell’Inter ai sensi dell’articolo 6».