Calciopoli, Report, Mannoni e Ranucci: che è successo in tv

La lunga onda della puntata di Report dedicata ai fatti di Calciopoli non si è ancora placata. Se n’è tornato a parlare in uno degli ultimi appuntamenti di TG3 Linea Notte, l’approfondimento giornalistico condotto da Maurizio Mannoni che ha avuto ospite in studio Sigfrido Ranucci, scambiando qualche battuta sull’argomento. “Tutte le inchieste di Report sono straordinarie, sai quanta è la stima che abbiamo. Basta che non vi occupiate più di presunte novità su Calciopoli perché non ce ne sono più - ha esordito Mannoni, noto tifoso Inter nonché uno dei tanti personaggi famosi ad aver aderito nel 2021 al progetto Interspac di azionariato popolare per supportare la società nerazzurra - Sia la giustizia ordinaria che quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all’epoca. E quindi, sulla puntata della scorsa settimana, c’è questa piccola rimostranza. Del resto non è che francamente poi siano venute fuori grandi novità anche se Moggi prova sempre a spacciare le sue cose come novità”.