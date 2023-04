Report, puntata Calciopoli in diretta: tutte le anticipazioni

A distanza di quasi diciassette anni Calciopoli è ancora una ferita aperta per i milioni di tifosi della Juventus sparsi in tutto il mondo. Dopo lo Scudetto, il secondo consecutivo, conquistato dalla stratosferica squadra all'epoca allenata da Fabio Capello, con ben sette calciatori - Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero, Thuram e Trezeguet - che presero parte alla finalissima di Coppa del Mondo vinta dall'Italia contro la Francia (più Emerson, Nedved e Ibrahimovic...), la giustizia sportiva revocò i due titoli nazionali, spedendo - fra mille contraddizioni - il club bianconero in Serie B, con 30 punti di penalizzazione in seguito ridotti prima a 17 e poi a 9. Il secondo, quello del 2005-06, venne addirittura assegnato all'Inter, giunta terza in campionato: i nerazzurri verranno - tre anni dopo - inchiodati al reato di illecito sportivo, ma la cosiddetta 'sentenza Palazzi' non ebbe ripercussioni a causa della sopraggiunta prescrizione. Luciano Moggi, allora direttore generale della società torinese, dimessosi insieme a Giraudo e Bettega alla vigilia dei processi, ha recentemente consegnato - dapprima ad Andrea Agnelli, poi a Gravina e alla Rai - una chiavetta con all'interno le tante intercettazioni telefoniche - circa 1.700 - misteriosamente 'tagliate', molte delle quali saranno svelate stasera proprio dal servizio pubblico nazionale nel corso della trasmissione 'Report', in onda su Rai3.